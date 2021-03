AVM startet neues Funktions-Update für FritzBox 6590 und 6490 Cable

Der Internet-Spezialist AVM startet ab sofort für die ersten Kabel-Router das neue Funktions-Update 7.25. Damit erhalten die FritzBox 6590 und 6490 Cable unter anderem die sogenannte Geräte-Priorisierung, neue Anzeigen für FritzFons und eine lange Liste an Verbesserungen.

Online-Update nutzen

Neue Features: Internet: NEU - Priorisierung eines Heimnetzgeräts nun ganz einfach auf der FritzBox Bedienoberfläche aktivieren

NEU - Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten

NEU - Unterstützung der Business-Telefonieplattform "Telekom CompanyFlex" (SIP-Trunk und Cloud PBX)

DECT/ FritzFon: NEU - Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen

NEU - FritzDECT 440 misst Luftfeuchtigkeit und ermöglicht deren Anzeige mit FritzApp Smart Home und FritzFon

NEU - FritzDECT 440 zeigt den QR-Code für den einfachen Zugang zum WLAN-Gastzugang an

NEU - An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs oder Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FritzDECT 440

NEU - Auf Tastendruck von FritzDECT 440 oder 400 klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an

NEU - Rollladensteuerung über FritzDECT 440, FritzFon und die FritzBox-Benutzeroberfläche

NEU - Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FritzDECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"

Weitere Verbesserungen im FritzOS 07.25 Internet: Verbesserung - Kindersicherung: Tickets zum Verlängern der Surfzeit bei Bedarf können jetzt einfacher verteilt und auch insgesamt zurück gesetzt werden

Verbesserung - Einstellungen für das Zugangsprofil in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten erweitert

Verbesserung - Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) wird in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt

Verbesserung - Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert

Verbesserung - Selbständige Portfreigaben für ein Gerät werden nun zugelassen, wenn die Anforderung über IPv6 für die IPv4-Adresse des Geräts gestellt wurde - und umgekehrt

Verbesserung - Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird

Verbesserung - Robustheit von DNS over TLS (DoT) erhöht

WLAN: Verbesserung - Verbesserte Autokanal-Funktion nach Erkennung von Störquellen (5-GHz-Band)

Verbesserung - Überarbeitung der Seite "WLAN / Funkkanal"

Verbesserung - Meldungen für WLAN unter "System / Ereignisse" verbessert

Verbesserung - Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert

Verbesserung - Neue Meldung unter "System / Ereignisse" bei Überschreitung der maximalen Anzahl von WLAN-Repeatern

Verbesserung - Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl

Mesh: Verbesserung - Verbesserte Hinweise auf eine aktive Einstellungsübernahme für eine FritzBox als Mesh Repeater

Verbesserung - Sprachqualität bei Telefonaten in Mobilfunknetze und ins Ausland erhöht

Verbesserung - Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet

Verbesserung - Rufumleitungen bieten Option, ausgewählte Anrufe an ein bestimmtes Telefon an der FritzBox umzuleiten

Verbesserung - Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)

Verbesserung - Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen

Verbesserung - Nach Öffnen von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Fax-Journal blinkt die LED "Info" nicht mehr

Verbesserung - Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter "Telefonie / Telefoniegeräte" zusammengefasst

Verbesserung - Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum "Faxe nur senden" hinzugefügt

Verbesserung - Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt

Verbesserung - Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht

Verbesserung - Kompatibilität des SIP-Registrars der FritzBox zum SIP Client LinPhone erhöht

Verbesserung - Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht

Verbesserung - Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt

Verbesserung - Ausblenden der Tabs "E-Mail" und "RSS" im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte", sofern DECT ausgeschaltet ist

Verbesserung - Stabilität

Heimnetz: Verbesserung - Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt

Verbesserung - Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde

Smarthome: Verbesserung - Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit bei FritzDECT 500

USB: Verbesserung - Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden

System: Verbesserung - In der Bedienoberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden (Auge-Symbol)

Verbesserung - Sicherheitsrückfrage beim Verlassen einer Seite ohne eine Speicherung der geänderten Einstellungen

Verbesserung - Sichern und Wiederherstellen von Einstellungen erweitert um Telefoniedaten aus dem internen Speicher der FritzBox (Klingeltöne, Telefonbuch-Bilder, Sprachnachrichten)

Verbesserung - In der Bedienoberfläche kann die Liste der Ereignisse der FritzBox einfach aus der Druckansicht in die Zwischenablage kopiert werden

Verbesserung - Detailkorrekturen in "Diagnose / Funktion" im Bereich Mesh und USB

Verbesserung - Verbesserungen der Bedienfreundlichkeit in der Ersteinrichtung

Verbesserung - Status-Übersichtsseite innerhalb der Ersteinrichtung

Verbesserung - Der Assistent zur Ersteinrichtung kann unterbrochen und wiederaufgenommen werden

Verbesserung - Nach Versand von Supportdaten an AVM ist nach Abschluss des Sendevorgangs ohne Wartezeit ein zweiter Versand möglich

Mobilfunk: Verbesserung - Neue Option zur generischen Einbindung von Varianten bekannter Mobilfunksticks "Kompatibilitätsmodus für Mobilfunksticks"

Verbesserung - Länderspezifische Liste der Mobilfunkanbieter bei Nutzung der FritzBox mit einem USB-Mobilfunkstick (nicht für Mobilfunkboxen)

Verbesserung - Detailoptimierungen für die Einstellung "Erweiterten Ausfallschutz"

Verbesserung - Mobilfunkanbieter "Magenta Mobil" für Land Österreich hinzugefügt

Verbesserung - Unterstützung für USB-Mobilfunkstick Huawei E3372h-320

Wir haben einen Überblick über alle Neuerungen und Änderungen für dieses Update. AVM gibt nun bereits für die nächsten Geräte das neue FritzOS-Funktions-Update frei. Nach den monatelangen Tests sind nun die Aktualisierungen für die beiden Kabel-Router FritzBox 6590 und 6490 Cable gestartet. Besitzer einer dieser beiden FritzBoxen, die über ein freies Gerät verfügen, können das Update ab sofort beziehen und sich über eine lange Liste an Änder­ungen freuen. Die neue Version ist gespickt mit vielen Optionen, die vor allem für Nutzer im Home-Office gelegen kommen. Neben den Neuerungen gibt es eine Reihe interessanter Änder­ungen zu entdecken. Einiges startet dabei im Zusammenspiel mit anderen AVM-Geräten. Dazu gehört die neue Wetter-Übersicht für FritzFons und neue Smart Home-Features. Wir haben exemplarisch die Release-Notes für die FritzBox 6490 Cable am Ende des Beitrags mit angefügt.Weitere Geräte werden in den kommenden Wochen mit dem Update versorgt - dann sollten auch die Aktualisierungen für verschiedene FritzRepeater und für die Powerline-Geräte starten. Jetzt kann das Update auf FritzOS 7.25 erst einmal für die FritzBox 6490 und 6590 Cable bezogen werden. Wer einen solchen Router von AVM besitzt (nicht eine Provider-Version, sondern einen freien Router), der kann ab sofort das Funktions-Update beziehen.Das Update kann per Online-Updatefunktion an­ge­sto­ßen werden. Dazu wird die Be­nut­zer­ober­flä­che des Gerätes im Internetbrowser un­ter "fritz.box" aufgerufen. Falls erforderlich, muss man sich dann mit Benutzernamen und Kennwort anmelden. Unter "Assistenten" findet man dann den Punkt "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Die neue Version wird allen Be­si­tzern empfohlen, da AVM mit jedem neuen FritzOS-Update auch Sicher­heits­funk­tionen überarbeitet und Feh­ler­be­he­bun­gen aussendet.Weitere Informationen zu den Updates hat AVM auf der Downloadseite veröffentlicht . Mit dem Update wird nun übrigens der nicht empfohlene Anmeldemodus im Heimnetz ohne Kennwort nicht mehr unterstützt.