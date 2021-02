FritzOS 7.24: Neues Labor-Update für FritzBox 7590 und 7490 ist da

Das Berliner IT-Unternehmen AVM stellt ein neues Labor-Update für seine FritzBox 7590 und 7490 zum Download bereit. Mit der Aktualisierung werden die WLAN-Stabilität der DSL-Router verbessert und viele Fehler in den Bereichen Telefonie, Internet und System behoben.

Details zu FRITZ!OS 7.24-86171/86172

Telefonie: Behoben - Rufnummern des Anbieters 1&1 können sich nach Bearbeiten über "Anderer Anbieter" nicht mehr registrieren

Behoben - Keine Registrierung wegen fehlender 2. PDN beim Anlegen von Rufnummern für "Vodafone zuhause" (nur 6850)

Behoben - Bei der Synchronisation von Einträgen in Online-Telefonbüchern (CardDAV) wurden in bestimmten Konstellationen alle E-Mail-Adressen gelöscht

Behoben - Keine Sprachübertragung via SipGate Satellite und SipGate Browser

Behoben - Keine Registrierung von Rufnummern mit Telefonieprofil für Anbieter Vodafone Italia

Behoben - Bearbeitem von Türsprechstellen führte teils zum Verlust der E-Mail-Benachrichtigung für Türsprechstellen

Behoben - Nach Import von Anrufbeantwortereinstellungen samt gesicherter Nachrichten in ein anderes FRITZ!Box-Modell ließen sich teilweise die importierten Nachrichten anschließend nicht mehr wiedergeben

Behoben - Rufnummer für ankommende Gespräche wird beim Bearbeiten von IP-Telefonen nicht aktualisiert

Internet: Behoben - IP-Adresse des PDN-Gateways wird nicht mehr dargestellt (nur 6890)

Behoben - Bei Erstellung einer Portfreigabe wurde ein falscher Hinweis auf bereits vergebenen Port angezeigt

Behoben - Gastgeräte konnten für die Priorisierung ausgewählt werden, obwohl die Priorisierung für diese Geräte nicht unterstützt wird

Behoben - Für FRITZ!NAS-Internetfreigaben wurde an DualStack-Anschlüssen (IPv4 & IPv6) die IPv6-Adresse statt der IPv4-Adresse angezeigt, wenn kein DynDNS-Dienst konfiguriert war

Behoben - Priorisierung von Geräten funktionierte nicht bei Geräten mit fester IP-Adresse oder Umgehung des DHCP-Servers der FRITZ!Box

Behoben - Eingabefeld zur manuellen Einstellung der MTU war zu klein

Mobilfunk: Verbesserung - Option für die alternative Initialisierung von Mobilfunksticks optimiert

WLAN: Verbesserung: Stabilität angehoben

Behoben - Im Betriebsmodus "Internetzugang über vorhandene Internetverbindung über WLAN" werden die DSL-Informationen deaktiviert

System: Verbesserung - Fehlermeldung beim Wechsel zurück zum Release verweist jetzt direkt auf ein falsches Kennwort für die Sicherungsdatei

Änderung - Der zuletzt aus dem Heimnetz an der Benutzeroberfläche angemeldete Benutzer wird nun im Browser gespeichert und bei der nächsten Anmeldung vorausgewählt



Nach diversen Einsteiger- und Cable-Modellen erhalten jetzt auch die beiden DSL-Flagg­schif­fe FritzBox 7590 und FritzBox 7490 ihr erstes Februar-Update auf ein neues Labor (Beta) von FritzOS 7.24. Die Firmware-Versionen 7.24-86171 und 7.24-86172 gehen einer Vielzahl von Problemen nach, unter anderem einer fehlerhafter Registrierung von Rufnummern der Netz­be­trei­ber 1&1 und Vodafone . Ebenso wurden Bugs in Verbindung mit der Nutzung von Sip­gate Satellite und Sipgate Browser ausgemerzt.Im Bereich "Internet" sind es hingegen Verbesserungen bei der Priorisierung von Geräten, Erstellung von Portfreigaben und Fritz!NAS-Internetfreigaben. Wie üblich werden zudem Stabilitätsverbesserungen des WLAN in den Patchnotes aufgeführt, die man im unteren Teil dieses Artikels in ausführlichen Form findet. Das neue Labor-Update kann wahlweise über das Browser-Interface der FritzBox 7590 und 7490 oder über die passende Support-Webseite des Herstellers AVM heruntergeladen werden.Da es sich auch bei diesem Labor bekanntlich um eine Testversion handelt, empfiehlt es sich vorab ein Backup der persönlichen Einstellungen durchzuführen.