Echo, Fire TV & Co: Amazon senkt die Preise für viele Alexa-Produkte

Einmal mehr reduziert Amazon die Preise seiner eigenen Hardware und verkauft Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks, Kindle eBook-Reader und Fire-Tablets aktuell deutlich günstiger. Insgesamt sind mehr als 20 Pro­dukte Teil der neuen Rabattaktion des Online-Händlers.

Unsere Favoriten und Alternativen zum Amazon-Kauf

Echo, Fire TV und Co. günstig kaufen!

Alternativer Online-Shop mit Abholoption

Abseits des Black Friday, Cyber Monday und des beliebten Prime Day 2021 senkt Amazon auch außerhalb der Saison die Preise von Geräten der Echo-, Kindle- und Fire-Familie. Mit den jüngsten Preisnachlässen erreicht der weltweit größte Versandhändler zwar nicht die Bestpreise der letzten Monate, kann sich damit aber durchaus sehen lassen. Vor allem wer bisher kurz vor dem Kauf eines der Alexa-Produkte stand, muss aktuell nicht mehr zum Listenpreis einkaufen.Bekanntlich ist der Versand der WLAN-Lautsprecher, eBook-Reader und Streaming-Devices kostenlos und Prime-Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, das gewünschte Produkt in fünf monatlichen Raten zu bezahlen. Die nachfolgende Auflistung zeigt die unserer Meinung nach interessantesten Angebote der Amazon-Rabattaktion.Vor allem die Fire TV Sticks in der HD- und 4K-Variante dürften für die meisten Schnäpp­chen-Jäger in Frage kommen, da diese günstige Smart-TVs aufwerten können und mit einer größeren App-Vielfalt überzeugen. Für die Smart-Home-Steuerung und die Musikwiedergabe bietet sich hingegen der preiswerte Echo Dot an. Wer einen besseren Klang bevorzugt sollte zur 4. Generation greifen, für das Badezimmer sollte aber auch die knapp 5 Euro günstigere 3. Generation ausreichen. In Hinsicht auf die eBook-Reader dürften der klassische Kindle und der Kindle Paperwhite zu den Favoriten gehören.Wer die Echo-, Kindle- und Fire-Produkte nicht bei Amazon kaufen oder sie lieber direkt in einem nahegelegenen Elektronikmarkt abholen möchte, kann die Angebote auch bei Media Markt und Saturn wahrnehmen. In ihren Online-Shops ziehen die beiden Händler mit den Preisen von Amazon mit und verkaufen die Alexa-Gadgets ab 29,99 Euro. Hier solltet ihr bei einer Lieferung statt Abholung jedoch auf die Versandkosten achten, die erst ab einem Einkaufswert von 59 Euro entfallen.