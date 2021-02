Cybersicherheit für die Gesundheitsversorgung der Zukunft

Die Digitalisierung bietet große Chancen für die Gesundheits­prävention. Mitentscheidend für den Erfolg ist es, die Sicherheit der Ge­sund­heits­da­ten bei der Auswahl von Technologien von Beginn an zu gewährleisten. Eine Lösung: Security by Design. (Anzeige)

Sicherheit an oberster Stelle

Neue Technologien wie Internet of Things, Big Data Analytics, Blockchain und künstliche In­telligenz verändern nahezu alle Aspekte des menschlichen Lebens. Im Bereich Life Sciences verspricht die Digitalisierung eine völlig neuartige Gesundheitsversorgung mit in­di­vi­du­ali­sier­ter Therapie und vor allem besserer Prävention.Die Präventivmedizin gewinnt eine ganz neue Bedeutung, denn durch die Digitalisierung werden Gesundheitsdaten in großen Mengen nutzbar. Mithilfe intelligenter Sensorik, zum Beispiel in Kontaktlinsen oder Mikrosonden, stehen diese Daten in Kombination mit Smart Devices zunehmend in Echtzeit zur Verfügung. Die langfristige und kontinuierliche Ermittlung physiologischer Parameter hilft, schädliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und einer Krankheit entgegenzuwirken, bevor sie entsteht.Von zentraler Bedeutung beim Einsatz der neuen Technologien für das menschliche Wohl­ergehen ist die Sicherheit der verarbeiteten Daten. EY setzt auf das Prinzip "Security by Design": Die Cybersicherheit wird von Anfang an im Digitalisierungsprozess und damit bei der Auswahl und Einrichtung neuer Technologien mitgedacht. Mit einem internationalen Cyber Security Team unterstützt EY seine Kunden zunächst bei der Sicherheitsanalyse.Darauf aufbauend können die Unternehmen ihre Sicherheitsmaßnahmen so auswählen, dass Daten, Umgebungen und Plattformen konsequent geschützt sind - von der Forschung und Entwicklung bis hin zur täglichen Anwendung. Dabei geht es nicht nur um die Auswahl und Implementierung geeigneter Technologien, sondern auch um die passenden or­ga­ni­sa­to­ri­schen Prozesse.Als eine wichtige Komponente der digitalen Transformation wird Cybersicherheit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Auch wenn Unternehmen zunächst häufig skeptisch bezüglich des möglichen Nutzens sind, wächst das Verständnis dafür, dass Life-Science-Innovationen sicher sein müssen, um auf dem Markt erfolgreich zu sein.