15 GB Allnet-Flat für 15 Euro, monatlich kündbar, jetzt mit Gratis-Extra

Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel hat zwei interessante Deals für vergünstigte "Green-Tarife" gestartet. Dabei gibt es die Allnet-Flat mit 15 GB LTE für kurze Zeit zum halben Preis, sodass man monatlich nur 15 Euro zahlt. Dazu gibt es noch ein Gratis-Extra.

Rabatt für die ersten 24 Monate

15 GB Telefonica Allnet Flat monatlich kündbar

15 GB LTE Internet-Flat mit maximal 225 Mbit/s

Telefonica-Netz

Telefonie- & SMS-Flat

EU-Roaming

monatlich kündbar

1 Monat Gymondo gratis oder 3 Monate Audioteka gratis

14,99 Euro im Monat

9,99 Euro Anschlusspreis statt 39,99 Euro

Surfen und Fitness monatlich kündbar

Günstiger Tarif und kostenfreie Hörbücher

Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel bietet jetzt noch einmal für alle, die ihre guten Jahresvorsätze noch nicht aufgeben haben, ein nettes Extra: Man bekommt für kurze Zeit bei Abschluss der reduzierten Allnet-Flat einen Monat das Gymondo-Sportabo kostenlos dazu. Wer keine Lust auf Sport hat, kann alternativ auch drei Monate Abo-Zugang zu Audioteka bekommen und sich dort spannende, lustige oder lehrreiche Hörbücher anhören.Bei der Tarif-Aktion handelt es sich um die Allnetflat mit 15 GB im Telefónica-Netz. Diese ist monatlich kündbar und bietet Download-Geschwindigkeiten je nach Verfügbarkeit von maximal 225 MBit/s an. Im Tarif enthalten ist zudem eine Telefon- und SMS-Flat, sowie EU-Roaming. Nach Erreichen des Datenvolumens wird, wie bei solchen Angeboten üblich, auf 64 KB im Up- und Download gedrosselt. Normalerweise zahlt man für das Angebot 29,99 monatlich, wer jetzt abschließt, zahlt nur 14,99 Euro.Dazu kommt ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 9,99 statt 39,99 Euro. Der günstige Monatspreis gilt nur für die ersten 24 Monate. Ab dem 25. Monat berechnet Mobilcom-Debitel den regulären Paketpreis von 29,99 Euro. Wer kündigen möchte, kann das jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende.Die Gratis-Optionen von Gymondo und Audioteka können innerhalb des Testzeitraums gekündigt werden. Danach verlängern sie sich um jeweils einen weiteren Monat mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Laufzeitende. Nach dem Gratis-Zeitraum kostet das Gymondo-Abo 8,99 Euro monatlich, der Audioteka-Zugang 9,99 Euro.