Magenta Mobil-Einsteigertarif jetzt 5 statt 2 GB für 24 Euro im Monat

Die Telekom bietet jetzt für kurze Zeit mehr Datenvolumen in dem MagentaMobil Special M-Tarif an. Statt bisher 2 GB enthält der Tarif, wenn man bis zum 10. Januar bucht, 5 GB auf Dauer. Dieser Aktionstarif ist nur online zu haben und nur für kurze Zeit.

MagentaMobil Special M

5 GB mit bis zu 50 MBit/s

24,32 Euro im Monat

Ab 34,07 Euro im Monat bei Buchung eines neuen Smartphones

Telefon- und SMS-Flatrate

HotSpot-Flatrate

EU-Roaming inklusive Schweiz

24 Monate Vertragslaufzeit

Einmalig 38,94 Euro

Mobilfunktarif für kurze Zeit mit 5 statt 2 GB

Die Telekom stockt dabei das Datenvolumen in dem MagentaMobil Special M-Tarif auf. Statt regulär 2 GB im Monat gibt es in der Aktion nun 5 GB Datenvolumen. Im Tarif enthalten ist zudem eine Telefon-, SMS- und Hotspot-Flatrate. EU-Roaming inklusive Nutzung in der Schweiz ist in dem MagentaMobil Special-Angebot auch bereits dabei. Der Preis bleibt bei 24,32 Euro monatlich (inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer).Wer möchte, kann auch ein neues Smartphone mit dazu buchen. In dem Special M-Tarif geht es dabei bei einem Monatspreis von 34,07 Euro los. Dazu kommt der einmalige Gerätepreis. Man zahlt zum Beispiel für das Samsung Galaxy A21s einmalig 97 Cent. Die Telekom listet insgesamt 82 Smartphones zur Auswahl.Mit dem Tarif lassen sich aktuell LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s im Download und 32 MBit/s im Upload nutzen. Das ist der wichtigste Unterschied zu anderen Magenta-Tarifen 5G oder LTE Max ist da noch nicht zu haben, dafür sind die Tarife von Haus aus um einiges günstiger. Zudem gibt es keine StreamOn-Angebote, also kein Zero-Rating für den Datenverbrauch bestimmter Angebote wie Musik, Gaming oder Video. Die Vertragsdauer beträgt 24 Monate. Wer lieber schnellere Datenverbindungen nutzen möchte, muss einen anderen Tarif auswählen. Auch bei den 5G-fähigen Tarifen gibt es derzeit Sparpotenzial - allerdings kann man aktuell nur den Bereitstellungspreis bei Online-Buchung sparen.