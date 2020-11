Bentley: Luxus-Hersteller nennt Termin für Verbrenner-Ausstieg

Die Anhänger teurer Luxus-Marken werden sich ebenfalls damit abfinden müssen, in absehbarer Zeit von der alten Verbrenner-Technik getrennt zu werden. Bentley hat jetzt einen Termin für einen kompletten Ausstieg aus fossilen Kraftstoffen gesetzt.

Neutralitätsziele klar benannt

Siehe auch:

Bentley

Das Unternehmen wird ab dem Jahr 2030 nur noch batterieelektrische Fahrzeuge produzieren. Bereits im Jahr 2026 wird es auch keine reinen Verbrenner mehr von dem Hersteller geben. Zu diesem Zeitpunkt werden neben den batterieelektrische Modellen nur noch Plug-in-Hybride gebaut. Zwei Fahrzeuge der letztgenannten Klasse sollen im kommenden Jahr neu auf den Markt kommen.Die genannten Planungen in der Produktpalette sind Bestandteil der so genannten Beyond100-Strategie, mit der Bentley seine Aktivitäten umwelt- und klimafreundlicher und damit natürlich auch zukunftsfähig gestalten will. Der Titel des Programms bezieht sich auf das hundertste Firmenjubiläum, das im vergangenen Jahr gefeiert wurde. Zu dem Vorhaben gehört es auch, dass der ökologische Fußabdruck der Fahrzeugfabriken im Vergleich zum Jahr 2010 bis zum Jahr 2025 um 75 Prozent reduziert wird.Binnen der kommenden fünf Jahre will Bentley so auch "plastikneutral" werden, also keine zusätzlichen Kunststoffe mehr in den Rohstoff-Kreislauf hineinbringen. Das ist immerhin auch ein Bestandteil dessen, von der Verwendung des fossilen Erdöls wegzukommen. Die meisten derzeit produzierten Kunststoffe werden immerhin aus diesem Öl hergestellt, alternative Materialien machen derzeit nur einen winzigen Bruchteil aus.Mit der Umstellung auf die 100 Prozent batterieelektrische Modelle im Jahr 2030 wird es auch angestrebt, komplett klimaneutral zu arbeiten - eine Zielsetzung, die man bisher selten vorn Autoherstellern vernimmt. Auf diese Weise will sich Bentley in die entsprechenden Planungen des Mutterkonzerns Volkswagen integrieren. dieser hat bereits bekräftigt, den Umbau des Unternehmens so voranzubringen, dass man im Einklang mit den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens steht.