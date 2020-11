Pokemon GO setzt 1 Milliarde US-Dollar um & hat sein bestes Jahr

Pokemon GO bleibt weiterhin eine echte Erfolgsgeschichte. Auch nach Abklingen des ersten Hypes kann das Mobile Game gewaltige Summen umsetzen. Jetzt zeigt sich, dass 2020 in Sachen Umsatz alle Vorjahre schlägt: Spieler haben in diesem Jahr 1 Milliarde US-Dollar ausgegeben.

Auch nach dem Hype ist Pokemon GO ein echter Goldesel

Deutschland auf Platz 3 beim Umsatz

Eines ist sicher: Der Hype, den Pokemon GO zum Start erreicht hatte, wird so nie wieder erreicht werden können. Wirtschaftlich sind die ersten wilden Wochen nach Launch für die Macher aber nicht das bisherige Highlight der Spielgeschichte. Während man im Launch-Jahr 2016 832 Millionen Dollar Umsatz erreichen konnte, wurde in 2017 hier durchschnittlich ein Abstieg verzeichnet. Dieser Trend konnte nach Analyse von Sensor Tower in den Folgejahren und vor allem in 2020 deutlich umgedreht werden.In den ersten zehn Monaten haben Spieler von Pokemon GO demnach erstmals rund 1 Milliarde Dollar in dem Spiel ausgegeben und bescheren damit das bisher beste Wirtschaftsergebnis seit Launch. Im Vergleich mit 2019 rechnet man mit einem Umsatzplus von 11 Prozent, auf die ersten 10 Monate gerechnet, kann man im Vorjahresvergleich sogar eine Steigerung von 30 Prozent erreichen.Wie Sensor Tower weiter ergänzt, kann Pokemon GO mit den aktuellen Zahlen als "Handyspiel Nr. 3 in Bezug auf die Ausgaben der Spieler" eingestuft werden. Es muss sich nach dieser Analyse nur PUBG Mobile und Honor of Kings/Arena of Valor geschlagen geben. Insgesamt wurden mit Pokemon GO seit Start 4,2 Milliarden Dollar umgesetzt, am fleißigsten investieren dabei US-Spieler in den Titel, hier liegt der Gesamtumsatz bei 1,5 Milliarden Dollar - das entspricht 36,3 Prozent aller bisherigen Umsätze. Japan folgt mit 1,3 Milliarden auf Platz 2, Deutschland folgt auf Rang 3 mit 238,6 Millionen.