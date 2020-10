Ach du Pappe: Xbox Series X-Aktion bei Media Markt und Saturn

Microsoft tut sich mit Media Markt und Saturn für eine Aktion rund um den Start der Xbox Series X zusammen. In ausgewählten Märkten kann die Konsole jetzt wieder vorbestellt werden, Kunden bekommen vor Ort eine Papp-Version für den maßstabsgetreuen Wohnzimmer-Test.

Die Xbox Series X jetzt wieder bei Media Markt und Saturn

Und dann noch was gewinnen

Media Markt Bad Dürrheim, Schwenninger Str. 38

Media Markt Belm-Osnabrück, Weberstr. 1

Media Markt Berlin-Mitte, Grunerstr. 20

Media Markt Dortmund-Oespel, Wulfshof Str. 6-8

Media Markt Dresden-EKZ, Peschelstr. 39

Media Markt Eschweiler, Auerbachstr. 30

Media Markt Essen, Gladbecker Str. 413

Media Markt Freiburg, Bettackerstr. 1-3

Media Markt Gütersloh, Vennstr. 40

Media Markt Heilbronn, Edisonstr. 5

Media Markt Ingolstadt, Eriagstr. 28

Media Markt Köln-Hohe Straße, Hohe Str. 121

Media Markt Köln-Kalk, Vietorstr. 7

Media Markt Krefeld, Blumentalstr. 151-155

Media Markt Leipzig, Paunsdorfer Allee 1

Media Markt Leipzig Höfe am Brühl, Brühl 1

Media Markt Magdeburg-Pfahlberg, Am Pfahlberg 7

Media Markt Münster, Robert-Bosch-Str. 2

Media Markt Oldenburg, Posthalterweg 15

Media Markt Paderborn, Pohlweg 110

Media Markt Porta Westfalica/Minden, Feldstr. 32

Media Markt Potsdam, Sterncenter 4

Media Markt Reutlingen, Unter den Linden 8

Media Markt Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum

Media Markt Ulm, Blaubeurer Str. 24

Media Markt Weiterstadt, Robert-Koch-Str.18

Saturn Berlin-Alexanderplatz, Alexanderplatz 3

Saturn Berlin-Charlottenburg, Tauentzienstr. 9 EuropaCenter

Saturn Berlin-Köpenick, Elcknerplatz 8

Saturn Berlin-Leipziger Platz, Voßstr. 24

Saturn Berlin-Marzahn, Marzahner Promenade 1a

Saturn Berlin-Reinickendorf, Senftenberger Ring 15-17

Saturn Berlin-Spandau, Klosterstr. 3

Saturn Berlin-Steglitz, Treitschkestr. 7

Saturn Berlin-Tegel, Kurt-Schumacher-Damm 1-15

Saturn Berlin-Treptow, Elsenstr. 111-114

Saturn Berlin-Wedding, Badstr. 4

Saturn Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen 1

Saturn Bremen, Papenstr. 5

Saturn Dessau, Franzstr. 85

Saturn Dortmund-City, Westenhellweg 70-84

Saturn Dresden, Webergasse 1

Saturn Düsseldorf-Kö, Königsallee 56

Saturn East Side Mall, Tamara-Danz-Str.11

Saturn Essen, Limbecker Platz 1a

Saturn Frankfurt-Zeil, Zeil 106-110

Saturn Hagen, Mittelstr. 20

Saturn Halle, Leipziger Str. 94

Saturn Hamburg-Altstadt, Mönckebergstr. 1

Saturn Hannover, Ernst-August-Platz 3

Saturn Koblenz II, An der Römervilla 3

Saturn Köln-Hohe Straße, Hohe Str. 46-50

Saturn Köln-Maybach, Maybachstr. 115

Saturn Leipzig-Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 5

Saturn Magdeburg, Ernst-Reuter-Allee 11

Saturn München IV, Neuhauser Str. 39

Saturn München-OEZ, Hanauer Str. 77

Saturn München-Riem, Willy-Brandt-Platz 5

Saturn Neckarsulm, Roetelstr. 33

Saturn Nürnberg, Vordere Ledergasse 30

Saturn Osnabrück, Kamp 50

Saturn Paderborn, Kamp 30-32

Saturn Potsdam, Babelsbergerstr. 4-6

Saturn Röhrsdorf, Ringstr. 3

Saturn Stuttgart, Königstr. 26

Saturn Wuppertal, Neumarktstr. 1

Microsoft

Aktuell steht es um die Verfügbarkeit der Xbox Series X nach der ersten Welle von Vorbe­stellungen im Netz eher schlecht. Wer sich die Konsole jedoch direkt zum offiziellen Start am 10. November sichern möchte, bekommt jetzt mit einer neuen Aktion von Microsoft in Zusammenarbeit mit Media Markt und Saturn noch einmal die Gelegenheit. Wie auf einer Xbox-Aktionsseite zu lesen ist, sind in ausgewählten Media Markt- und Saturn-Filialen ab dem 23. Oktober neue Vorbesteller-Kits erhältlich - die teilnehmenden Filialen findet ihr im Anschluss an den Artikel.Damit die Kunden nicht mit leeren Händen nach Hause gehen müssen, hat Microsoft sich für das Vorbesteller-Kit etwas einfallen lassen: "In ihrem Inneren befindet sich ein exklusives, maßstabsgetreues Papercraft-Modell der Xbox Series X aus Karton, das Du Dir selbst zusammenstecken kannst". Die Idee: Bevor man die echte Konsole in Händen halten kann, lässt sich so schon einmal überprüfen, was für eine Figur das Gerät im eigenen Wohnzimmer macht. Zum Starttag am 10. November kann die echte Next-Gen-Xbox gegen Vorlage des Kassenzettels dann im entsprechenden Markt abgeholt werden.Ein weiterer Bonus für Käufer des Vorbesteller-Kits: Wer seine Pappkonsole am neuen Stand­ort ablichtet und das Ergebnis unter dem Hashtag #MeineSeriesX auf Instagram, Facebook , Twitter oder TikTok teilt, hat die Chance auf den Gewinn eines Xbox Gaming-Pakets zum Launch - Microsoft verrät hier aber noch nichts über den Inhalt.Solange der Vorrat reicht, sind die Xbox Series X Vorbesteller-Kits in folgenden Filialen von Media Markt und Saturn erhältlich: