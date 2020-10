Ältester Rick der Welt - Entwickler trollt CoD: Black Ops-Dataminer

Einer der ältesten Tricks der Online-Welt ist der Rickroll - das wiederholte Locken von unschuldigen Opfern auf ein ganz bestimmtes Video des englischen Singer-Songwriters Rick Astley. Genau diesen Scherz hat sich jetzt CoD: Black Ops Cold War-Entwickler Treyarch erlaubt.

Wenn man mit Ehrgeiz und Beharrlichkeit voll in die Falle tappt

Der Rickroll rollt weiter

Know Your Meme

Dataminer glänzen in ihrem Hobby vor allem durch ihre Beharrlichkeit beim Durchkämmen von scheinbar schnöden Datensätzen - man könnte sagen, sie verfahren bei der Suche nach interessanten, verstecken Inhalten ganz nach dem Motto: "Never Gonna Give You Up". Im Zusammenhang mit der vor Kurzem gestarteten Call of Duty: Black Ops Cold War-Beta wurden die ehrgeizigen Daten-Grabräuber aber jetzt vom Entwickler Treyarch ordentlich an der Nase herumgeführt.Ausgangspunkt des Lockvogel-Streichs: Datei­namen, die scheinbar auf "Godmode", "Loot­boxen" und Mikrotransaktionen verweisen, lassen ambitionierten Datensammlern natürlich schnell das Wasser im Mund zusammenlaufen. Da ist es kein Wunder, dass sich der eine oder andere der wackeren Spieldateien-Durch­kämmer dazu verleiten lässt, schnell auf die an diese Dateien angehängten Links zu klicken - um dann hier zu landen. Genau: Treyarch hat einmal mehr einen der ältesten Tricks der Online-Welt angewendet.Rick Astleys Dance-Pop-Single "Never Gonna Give You Up" war als Teil seines 1987 erschienenen Solo-Debütalbums "Whenever You Need Somebody" veröffentlicht worden. Spätestens 2007 begann dann der Aufstieg zu einem der berühmtesten Streiche der Online-Welt - einer der ältesten Uploads unter dem Namen " RickRoll'D " kommt mittlerweile auf 86 Millionen Aufrufe. Der offizielle Upload von Rick Astley - erst zwei Jahre später auf YouTube veröffentlicht - wurde stolze 783 Millionen aufgerufen - man kann nur vermuten, dass der Rickroll hier seinen Anteil hatte.