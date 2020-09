Sennheiser HD 800 S: Jubiläums-Edition für 1600 Euro angekündigt

Sennheiser hat zum eigenen Firmengeburtstag einen neuen High-End-Kopfhörer auf den Markt gebracht. Die Anniversary-Edition des HD 800 S ist lediglich in einer limitierten Auflage erhältlich. Für das Gerät wird aber auch ein stolzer Preis in Höhe von knapp 1600 Euro fällig.

Frequenzen bis 51.000 Hz abgedeckt

Sennheiser

Der Kopfhörer-Hersteller feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag und hat unter anderem schon die Momentum True Wireless Anniversary-Edition veröffentlicht. Nun hat der Konzern angekündigt, eine Jubiläums-Version des Sennheiser HD 800 S anbieten zu wollen. Von dem Modell sollen weltweit nur 750 Exemplare produziert werden. Jeder Kopfhörer verfügt über eine einzigartige Seriennummer, die als Lasergravur auf dem Kopfbügel zu finden ist.Während das Finish in Mattgold gestaltet wur­de, verwendet Sennheiser für die beiden Ohr­musch­eln einen glasfaserverstärkten Kunst­stoff. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die Kopf­hö­rer nicht nur besonders langlebig, son­dern auch sehr leicht sind. Die Ohr­pol­ster sind aus veganem Velours-Material hergestellt. Für die Gitter & Grills kommt Edelstahl zum Einsatz.Auch bei den technischen Spezifikationen kann sich das Modell sehen lassen. Der Kopfhörer deckt Frequenzen zwischen 4 und 51.000 Hertz ab und dürfte damit selbst für die an­spruchs­volls­ten Musikliebhaber geeignet sein. In dem Gerät ist ein 56-Millimeter-Schall­wand­ler verbaut. Damit wer­den Verzerrungen von we­ni­ger als 0,02 Prozent hervorgerufen.Die Kopfhörer sollen bereits ab dem 22. September erhältlich sein. Es ist möglich, das Ju­bi­lä­ums-Modell im Webshop des Herstellers oder alternativ bei einer kleinen Auswahl an Händ­lern zu bestellen. Die in Wedemark gefertigte Jubiläums-Edition des Sennheiser HD 800 S schlägt mit 1599 Euro zu Buche und ist damit recht eindeutig High-End-Bereich anzusiedeln.