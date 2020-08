Lenovo Yoga 6 & 7i: Fünf Laptops mit Intel- und Ryzen-CPUs vorgestellt

Der Hardware-Hersteller Lenovo hat heute fünf neue Convertibles vor­ge­stellt, die jeweils mit aktuellen Intel- und AMD Ryzen-Prozessoren aus­ge­stat­tet sind. Alle neuen Laptops bieten Unterstützung für Wi-Fi 6 und sind in der Standard-Konfiguration für weniger als 1000 Dollar erhältlich.

Yoga 6 mit Ryzen 7 4700U-Prozessor

Yoga Slim 7i Pro mit bis zu 32 GB LLDDR4X-RAM

Yoga 6 Yoga Slim 7 Pro Yoga 7i Yoga Slm 7i Yoga Slim 7i Pro Prozessor AMD Ryzen 7 4700U Intel Core (o. Details)

AMD Ryzen 4900 Intel Core (o. Details) Intel Core 11. Gen Intel Core 11. Gen

AMD Ryzen 9 4900H Display 13,3 Zoll, Full-HD 14,6 Zoll 14 Zoll, Full-HD

15,6 Zoll, Full-HD 13,3 Zoll, QHD 14 Zoll, 90 Hz, 16:10 Audio Dolby Atmos Audio Nicht angegeben Dolby Atmos Speaker Harman Speakers

Dolby Atmos Audio Harman Speakers

Dolby Atmos Audio Speicher Bis zu 1 TB PCIe M.2 Nicht angegeben Bis zu 1 TB PCIe M.2 Bis zu 1 TB PCIe M.2 Nicht angegeben RAM Bis zu 16 GB DDR4 Bis zu 16 GB DDR4 Bis zu 16 GB DDR4 Bis zu 16 GB LDDR4X Bis zu 32 GB LDDR4X Akku 60 Wattstunden Nicht angegeben 71 Wattstunden 50 Wattstunden 61 Wattstunden Sonstiges Wi-Fi 6 Wi-Fi 6, IR-Kamera Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Thunderbolt 4, Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0, IR Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 Preis Ab 899 Euro Ab 799 Euro Ab 999/1099 Euro Ab 899/999 Euro Nicht angegeben

Lenovo

Bei den neuen Geräten handelt es sich um das Yoga 6, dass Yoga Slim 7 Pro, das Yoga 7i, das Yoga Slim 7i und das Yoga Slim 7i Pro. Mit den vorgestellten Convertibles werden das Yoga C740 und das Yoga C640 abgelöst. Die Notebooks sind als Multimedia-Geräte konzipiert und bieten Support für Alexa, eine Schnellladefunktion und eine optimierte Akkulaufzeit.Das Display des Lenovo Yoga 6 ist 13,3 Zoll groß und löst in Full-HD auf. Der Käufer kann selbst auswählen, welcher AMD-Prozesssor im Convertible verbaut wird. Maximal kommt im Inneren des Laptops eine Ryzen 7 4700U-CPU zum Einsatz. Der Prozessor wird von bis zu 16 Gigabyte DDR4-RAM unterstützt. Das Gerät verfügt über eine ein Terabyte große SSD. Den meisten Teil des Gewichts von 1,32 Kilogramm dürfte der 60 Wattstunden große Akku aus­mach­en. Der Preis ist von der Konfiguration abhängig und liegt bei mindestens 899 Euro.Im Vergleich zum Yoga 6 ist das Yoga Slim 7 Pro mit einer Display-Diagonalen von 14,6 Zoll ein wenig größer. In dem neuen Modell sind wahlweise Intel-Prozessoren oder CPUs der Ryzen 4000-Serie verbaut. Das Yoga Slim 7 Pro ist ebenfalls mit 16 Gi­ga­by­te RAM ausgestattet. Der Einstiegspreis be­trägt 799 Euro.Im Yoga (Slim) 7i sind ausschließlich Intel-CPUs verbaut. Während das Yoga 7i in zwei Größen (14 und 15,6 Zoll) erhältlich ist, ist der QHD-Bildschirm des Yoga Slim 7i 13,3 Zoll groß. Bei­de Geräte werden mit einem bis zu 16 Gigabyte großen Arbeitsspeicher ausgeliefert. Beim Yoga Slim 7i kommt LDDR4X-RAM zum Einsatz. Die Standard-Versionen des Yoga 7i kosten 999 und 1099 Euro. Das Yoga Slim 7i schlägt mit mindestens 899 Euro zu Buche.Das Yoga Slim 7i Pro kann je nach Wunsch des Nutzers mit einem Intel Core-Prozessor der elften Generation oder eine AMD-CPU bis zum Ryzen 9 4900H ausgerüstet werden. Die Display-Diagonale beträgt 14 Zoll. Das Notebook ist mit bis zu 32 Gigabyte LDDR4X-RAM und einem Thun­der­bolt 4-Port ausgestattet. Welcher Preis für das High-End-Convertible fällig wird, wurde al­ler­dings noch nicht bekanntgegeben.Auf allen fünf Modellen kommt das Redmonder Betriebssystem Windows 10 zum Einsatz. Um welchen Build es sich handelt, wird allerdings nicht genannt. Während das Lenovo Yoga Slim 7 Pro noch im August erscheinen soll, wird das Yoga 6 ab Oktober ausgeliefert. Die übrigen Modelle sollen laut Windows Central erst ab November zur Verfügung stehen.