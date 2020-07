Günstige SSDs & Festplatten: Saturn startet die Speicher-Knallertage

Ab sofort starten im Online-Shop von Saturn die Speicher-Knallertage. Nur in dieser Woche werden die Preise für SSDs, Festplatten, USB-Sticks und SD-Karten stark reduziert. Und das Beste dabei: Jeden Abend folgen neue Deals. Hier findet ihr die günstigen Highlights.

SSDs und HDDs von Samsung, SanDisk, Crucial & WD stark reduziert

Großer Rabatt auf USB-Sticks und MicroSD-Karten von SanDisk

SSDs und Festplatten jetzt stark reduziert!

Nach bekannter Manier finden bei Saturn jetzt die Speicher-Knallertage statt, deren An­ge­bo­te für Solid State Drives, externe Festplatten, diverse USB-3.0-Sticks und SD-Speicherkarten nur bis zum 3. August um 9 Uhr früh gültig sind. Neben sieben reduzierten Technik-Schnäpp­chen starten jeden Abend ab 18 Uhr weitere Produkte durch, die der Elektronikhändler online für wenige Stunden im Preis senkt. Wie üblich können die Artikel der Rabattaktion ver­sand­kos­ten­frei nach Hause geliefert oder alternativ in einer Filiale vor Ort abgeholt werden. Die Eingabe von speziellen Gutscheinen ist nicht notwendig.Wer unter den Speicher-Deals nicht fündig wird, kann weiterhin zwei aktuelle Prospekte durchstöbern. Zum einen gilt der 3-fach-Vorteil beim Kauf von Haushaltsgeräten bis zum 3. August und die Restposten im großen Abverkauf kön­nen noch bis zum 29. Juli um 9 Uhr vergünstigt in den Warenkorb gelegt werden.Im Bereich der Solid State Drives bietet Saturn während der Speicher-Knallertage im Online-Shop insgesamt drei solide Deals. Die SanDisk Ultra 3D SSD mit 512 GB Speicher geht für nur 55 Euro über die Ladentheke, während die Samsung 860 QVO SSD mit einer Kapazität von 1 TB für knapp 97 Euro angeboten wird. Wer hingegen seinen Desktop-PC oder Laptop mit einer NVMe-SSD im M.2-Format aufrüsten möchte, der kann zur Crucial P1 SSD mit 1 TB Speicher und Übertragungsraten von bis zu 2000 MB/s für reduzierte 97 Euro greifen. Einige Produkte werden mit einem Direktabzug angeboten, weshalb der finale Preis erst an der Kasse zu sehen ist.Abseits von internen Speichermedien bietet Saturn online zudem viele externe Festplatten und SSDs an, deren Angebote sich sehen lassen können. Alle kommen vom bekannten Hersteller Western Digital. Als günstiger Klassiker wird die WD Elements wahlweise mit 1,5 TB Speicher oder in der 5-TB-Version für 54 Euro respektive 96 Euro verkauft. Ist man zu­dem auf der Suche nach einem richtigen HDD-Datengrab, bietet sich die WD My Book mit 8 TB Speicher für 135 Euro an. Und wer auch extern nicht auf ein Solid State Drive verzichten möchte, der greift zur WD My Passport Go mit 500 GB SSD-Speicher für knapp 63 Euro.Abschließend senkt Saturn im Online-Shop die Preise von diversen USB-Sticks und SD-Spei­cher­kar­ten. Dazu gehört unter anderem das 3er-Pack des SanDisk Cruzer Blade mit jeweils 32 GB Speicher für 12 Euro. Die Kapazität von Smartphones oder der Nintendo Switch er­wei­tert man hingegen am besten mit der SanDisk Ultra MicroSD samt 200 GB für 24 Euro oder der schnelleren SanDisk Extreme mit 64 GB für 16 Euro. Wie bei allen Schnäpp­chen-Deals des Händlers gilt, dass sie nur angeboten werden, solange der Vorrat reicht. Danach ist möglicherweise nur noch die Abholung in den Filialen möglich.