Saturn senkt die Preise: Günstige Fernseher von Samsung, LG & Co.

Vom günstigen 4K-Fernseher bis hin zu modernen OLED-TVs im XXL-Format lohnt sich jetzt ein Blick in die "Angebote à la Card" bei Saturn. Nur für wenige Tage zeigen sich im Online-Shop des Elektronikhändlers besonders günstige Smart-TVs. (Anzeige)

Ein guter Fernseher darf in keinem Wohnzimmer fehlen

Der günstige Einstieg: 4K-Fernseher für unter 800 Euro

Die Mittelklasse: Smart-TVs mit QLED und XXL-Diagonale

Die Zukunft des Fernsehens: OLED-TVs von LG, Philips, Sony & Co.

Jetzt beim Fernseher-Kauf richtig sparen!

Nicht nur die Rückkehr vieler Sportevents, auch der stetige Zuwachs an Filmen und Serien bei beliebten Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ sorgen da­für, dass Fernseher beim Technik-Kauf oft mit an erster Stelle stehen. Auch Saturn nimmt an der Schnäppchen-Jagd nach dem besten TV-Rabatt teil und senkt die Preise vieler Modelle von namhaften Herstellern wie Samsung, LG, Sony, Philips und Co. Vor allem die aktuellen Sonderangebote der Saturn-Card-Aktion können sich dabei sehen lassen.Stark reduzierte Fernseher findet man hier in jeder Leistungs- und Preisklasse.Auf der Suche nach besonders günstigen Smart-TVs unter 800 Euro trifft man bei Saturn auf die beliebten Fernseher der Marken Samsung und Philips. Besonders hoch im Kurs steht der Samsung GU 55 TU 8079 als offizieller Nachfolger der RU-Serie mit einer Größe von 55 Zoll, einer zeitgemäßen 4K-Auflösung und Funktionen wie HDR10+, Alexa-Sprachsteuerung und der Verfügbarkeit sämtlicher Streaming-Apps. Preislich schlägt er jetzt mit nur 560 Euro zu Buche. Will man dem Ganzen noch Premium-Features wie eine Ambilight-Beleuchtung, Dolby Atmos und Android TV hinzufügen, dann greift man am besten zum Philips 55 PUS 7354/12 zum Sparpreis von nur 623 Euro.Wer beim Kauf eines neuen Fernsehers etwas mehr Budget einplanen kann, der findet eine große Auswahl in der Mittelklasse zwischen 1000 bis 1500 Euro. Im Online-Shop von Saturn gibt es in diesem Bereich gleich zwei Modelle von Samsung und Sony, die während der "An­ge­bo­te à la Card" stark reduziert worden. Angefangen mit dem 65 Zoll großen Samsung GQ 65 Q 60 T für 1099 Euro, der mit seinem modernen QLED-Display eine hervorragende Bild­qua­li­tät abliefert. Oder aber man vergrößert die Diagonale des Fernsehers und nimmt dabei den Sony KD-75XG8505 mit satten 75 Zoll für nur 1364 Euro in die engere Auswahl.Sieht man sich hingegen im High-End-Bereich um, sollte man in jedem Fall einen OLED-Fernseher in Betracht ziehen. Diese liefern das aktuell beste Bild und einen hohen Kontrast mit einem echten Schwarz. Den günstigsten Einstieg bietet der Panasonic TX-55GZW954 auf einer Diagonale von 55 Zoll für nur 1344 Euro. Eine Größe und Qualitätsstufe darüber liegen der Philips 65 OLED 754/12 für 1699 Euro und der Sony KD-65AG8 für knapp 1754 Euro. Beide 4K-TVs setzen auf das 65-Zoll-Format. Bekannt ist jedoch auch, dass der süd­ko­rea­ni­sche Hersteller LG im OLED-Bereich dominiert. Aus diesem Grund bietet Saturn 10 Prozent Rabatt auf alle LG OLED-TVs