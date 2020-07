Apple veröffentlicht iOS 13.6-Update mit iPhone-Autoschlüssel & Co.

Das neue Update auf iOS 13.6 und iPadOS 13.6 steht ab sofort für Apple iPhones sowie iPads zum Download bereit. Zu den frisch eingeführten Features gehören unter anderem der digitale Autoschlüssel, die Er­wei­te­rung der Health-App und diverse Fehlerbehebungen.

Neue Funktionen für die Health-App, Updates und Apple News

Mit der so genannten CarKey-Funktion kehrt die wichtigste Neuerung mit iOS 13.6 auf Apple-Smartphones ein. Der digitale Autoschlüssel wurde bereits während der WWDC 2020 be­stä­tigt und steht nach der Aktualisierung vorerst für ausgewählte BMW-Modelle zur Verfügung, die nach dem 1. Juli produziert worden. Der in der Wallet-App verankerte Au­to­schlüs­sel nutzt das NFC-Modul der Geräte, um Fahrzeuge kontaktlos aufzuschließen, abzuschließen und zu starten. Per iMessage kann der CarKey zusätzlich mit Familienmitgliedern geteilt werden. Das Gute: Auch wenn der Akku des iPhones versagt, steht der Autoschlüssel für weitere fünf Stunden zur Verfügung.Abseits davon bohrt Apple die eigene Health-App zur Gesundheitsüberwachung weiter auf. Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit Symptome wie Fieber, Halsschmerzen und Husten zu protokollieren, um sie später zum Beispiel im Zeitverlauf an einen Arzt weiterzureichen. Laut Changelog wurde zudem eine neue Einstellung hinzugefügt, die es ermöglicht automatische Downloads auf dem Gerät zu erlauben, sobald eine WLAN-Verbindung besteht. Die vorab angekündigten neuen Funktionen für Apple News, in Form von zusätzlichen Audioinhalten, stehen bisher nur US-amerikanischen Nutzern zur Verfügung.In Hinsicht auf weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen widmet sich Apple unter iOS 13.6 zum Beispiel der Korrektur eines Problems, welches Apps bei der Syn­chro­ni­sa­tion mit iCloud Drive abstürzen ließ. Außerdem wurde ein Anzeigefehler beseitigt, der fälsch­li­cher­wei­se ein deaktiviertes Datenroaming bei der Nutzung einer eSIM dargestellt hat. Abschließend konnte Apple diverse Fehler im Bereich der WLAN-Anrufe, Hardware-Tastaturen und des Kon­troll­zen­trums beheben. Unerwartet schnell veröffentlicht das Unternehmen ebenso die Än­de­run­gen des "Security Updates", welches gleich mehrere Sicherheitslücken schließt.