Knallhart reduziert: Media Markt & Saturn starten ihre Top-Angebote

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn geht jetzt die nächste große Rabattaktion an den Start. Günstige Technik-Schnäppchen erhält man in den neuen Top-Angeboten und Club-Deals. Wir zeigen euch die stark reduzierten Highlights, die oft zum Bestpreis verkauft werden.

Hinweis zum Preisnachlass: Der reduzierte Preis von einigen Produkten wird erst nach der Registrierung für die Club-Karten im Warenkorb angezeigt. Diese Schnäppchen haben wir in unserer Liste entsprechend mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Günstige Fernseher, SSDs, Festplatten und FritzBox-Modelle

Notebooks, Tablets, Smartphones und Wearables stark reduziert

Rabatt auf Waschmaschinen, Kühlschränke, Staubsauger und Co.

Jetzt beim Technik-Kauf richtig sparen!

Die besten Schnäppchen im Überblick

Die beiden Elektronikhändler gehen jetzt mit zwei großen Sales an den Start. So findet man unter den neuen Rabattaktionen ab sofort die Angebote à la Card bei Saturn und das Gegenstück in Form der Club-Deals von Media Markt . Dabei bieten die Online-Shops sowohl günstige Technik-Schnäppchen für alle, als auch einen besonderen Preisnachlass für Inhaber der Saturn-Card und MediaMarkt-Clubkarte an. Letz­te­rer Rabatt wird erst freigeschaltet, wenn man sich für die kostenlosen Mitgliedschaften re­gis­triert. Der finale Preis ist dann im Warenkorb sichtbar.Auch die neuen Top-Angebote verteilen sich heute über nahezu alle Kategorien. Besonders günstig treten Fernseher, Notebooks, Smart­phones und Haushaltsgeräte auf. Zudem sind diverse SSDs, Festplatten und FritzBox-Router im Preis gesenkt. Gleiches gilt für Tablets, Kopfhörer, Lautsprecher und Kameras. Bis auf die einfache Erstellung der Clubkarten werden keine speziellen Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt. Weiterhin erfolgt auch die Lieferung in den meisten Fällen versandkostenfrei. Oder aber man reserviert eine Abholung in den Filialen.Besonders günstige Angebote zeigen Media Markt und Saturn im Bereich der Fernseher mit hoher 4K-Auflösung und Funktionen wie HDR, Dolby Atmos und Co. So bieten die Online-Shops zum Beispiel pauschal 10 Prozent Rabatt auf alle LG OLED-Modelle und NanoCell-TVs . Abseits davon gibt es unter anderem den 55 Zoll großen Samsung GU 55 TU 8079 zum Spar­preis von nur 559 Euro oder den größeren Sony KD-65XG8577 mit einer 65-Zoll-Dia­go­na­le für nur 827,61 Euro. Drastisch reduziert ist auch der Philips 65 OLED 754/12 mit ei­ner Grö­ße von 65 Zoll und Ambilight-Beleuchtung für preiswerte 1699 Euro.Ebenso stehen Speichermedien bei WinFuture-Lesern hoch im Kurs, die diese Woche wie­der Teil der Sonderangebote sind. Zu den Highlights zählen die 500 GB große Crucial MX500 SSD für nur 56 Euro und die WD Elements als externe Festplatte mit 2 TB Speicher für 60 Euro. Wer hingegen auf der Suche nach einer kapazitätsstarken MicroSD-Karte ist, kann zur San­Disk Ultra mit 400 GB für nur 49 Euro greifen. Zudem überzeugen Media Markt und Saturn mit einer günstigen AVM FritzBox 7530 , die mit nur noch 105 Euro zu Buche schlägt. Ei­ni­ge der Bestpreise werden erst im Warenkorb angezeigt.Heute zeigen sich die beiden Elektronikhändler auch im Bereich der Notebooks mit günstigen Angeboten. In den Prospekten landet zum Beispiel das ASUS VivoBook 17 für nur 541 Euro. Der 17-Zöller ist ausgestattet mit einem AMD Ryzen 7-Prozessor nebst 8 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD. Ebenso kann man sich den leistungsstarken Convertible-Laptop Acer Spin 5 genauer ansehen, der mit einem Intel Core i7, 16 GB RAM und einer 1 TB SSD für nur 1120 Euro verkauft wird. Wer ein Tablet bevorzugt, kann das Apple iPad (2019) für nur 325 Euro oder das Lenovo Tab M10 Plus für 194 Euro erhalten.Noch mobiler geht es natürlich mit einem Smartphone ohne Vertrag. Als Schnäppchen wan­dern in den Online-Shops von Media Markt und Saturn unter anderem das Huawei P30 Lite mit Google Android 10 und EMUI 10 für nur 184 Euro und das Xiaomi Redmi Note 9 Pro für nur 243 Euro über die virtuelle Ladentheke. Wer der Einsteiger- und Mittelklasse entfliehen möchte, der greift am besten zum Xiaomi Mi Note 10 Lite für 326 Euro oder zum Samsung Galaxy S10 für 555 Euro. Passend dazu gibt es 10 Prozent Rabatt auf alle Smartwatches von Garmin und die Samsung Galaxy Watch Active wird für nur 142 Euro angeboten.Wer sich hingegen nach neuen Küchen- und Haus­halts­ge­rä­ten umsieht, der kommt heute bei Media Markt und Saturn auf seine Kosten. Vor allem die Samsung WW80J34D9KW Wasch­ma­schi­ne mit 8 kg Fas­sungs­ver­mö­gen für 291 Euro kann hierbei überzeugen. Auch der Akku-Staub­sauger Dyson V10 Absolute wird nach langer Zeit wieder für stark reduzierte 433 Euro angeboten. Soll es jedoch ein Saug­ro­bo­ter sein, käme der iRobot Roomba 676 für nur 194 Euro in die engere Auswahl. Bei den Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten sticht die Jura E60 zum Club-Preis von nur 613 Euro aus der Masse heraus. Gleiches gilt für den LG GBB 61PZ HZN Kühl­schrank mit Gefrier­fach für nur 454 Euro.