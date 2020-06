Netflix, Amazon & Co.: Neue Filme & Serien der Woche im Überblick

In dieser Woche zeigen sich die bekannten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 40 neuen Filmen und Se­rien. Unser wöchentlicher Überblick liefert euch die Highlights der ak­tu­el­len KW 27 und alle Neustarts in einer kompakten Auflistung.

Weitere Neustarts bei Amazon Prime Video und Disney+

Herzen schlagen laut (29.06.2020)

Loro - Die Verführten (29.06.2020)

ARASHI's Diary -Voyage-: Flg. 8 (29.06.2020)

Adú (30.06.2020)

Brand New Animal (30.06.2020)

Sag ja (01.07.2020)

Unter der Sonne Ricciones (01.07.2020)

Unsolved Mysteries (01.07.2020)

Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel Staffel 2 (01.07.2020)

Horns (01.07.2020)

Parker (01.07.2020)

The Wolf of Wall Street (01.07.2020)

Feinde - Hostiles (01.07.2020)

Meine Cousine Rachel (01.07.2020)

Scoop - Der Knüller (01.07.2020)

Mickey Blue Eyes (01.07.2020)

twisted (01.07.2020)

The Bone Collector (01.07.2020)

Draft Day (01.07.2020)

47 Metres Down (01.07.2020)

Teen Titans Go!: Staffel 5 (01.07.2020)

iZombie: Staffel 5 (01.07.2020)

American Mary (01.07.2020)

Abby Hatcher: Staffel 1 (01.07.2020)

Nymphomaniac Uncut (01.07.2020)

The Strangers: Prey at Night (01.07.2020)

Mr. Brooks (01.07.2020)

Table 19 (01.07.2020)

Warrior Nun (02.07.2020)

Thiago Ventura: POKAS (02.07.2020)

Die Telefonistinnen: Letzte Staffel: Teil 2 (03.07.2020)

Ju-on: Origins (03.07.2020)

Southern Survival (03.07.2020)

Desperados (03.07.2020)

Der Baby-Sitters Club (03.07.2020)

Porträt einer jungen Frau in Flammen (30.06.2020)

HANNA - Staffel 2 (03.07.2020)

Halloween Haunt (01.07.2020)

Deutschstunde (03.07.2020)

DuckTales 2018, Staffel 2 (03.07.2020)

Rettung auf Eisstraßen Staffel 1-3 (03.07.2020)

Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy Staffel 2 (03.07.2020)

Tier Notaufnahme Staffel 1 & 2 (03.07.2020)

Aufgrund des Monatswechsel zwischen dem 29. Juni und 5. Juli stehen vor allem bei Netflix viele neue Filme und Serien auf dem Programm. Vorrangig handelt es sich dabei um nur zeit­wei­lig exklusive Lizenztitel, wie zum Beispiel die Blockbuster The Wolf of Wall Street, Draft Day, Parker oder Nymphomaniac. Ebenso gehen eine Handvoll interessante Netflix Originals an den Start. Dazu gehören der zweite Teil der letzten Staffel von Die Telefonistinnen oder die Netflix-Doku Unsolved Mysteries. Weitere Juli-Highlights zeigt der folgende Trailer.Abonnenten von Amazon Prime Video können sich hingegen auf eine neue Staffel der Ac­tion­se­rie Hanna und auf den Horrorstreifen Halloween Haunt freuen. Disney+ nimmt hingegen zum Monatsanfang die zweite Staffel von DuckTales zum Streamen und Herunterladen auf, die jedoch bereits in den Jahren 2018 und 2019 im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Neben Netflix haben auch diese beiden beliebten Video-Streaming-Plattformen bereits ihre High­lights für den Monat Juli bekanntgegeben. Die passenden Übersichten haben wir im un­te­ren Teil dieses Artikels verlinkt.