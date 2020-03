Jetzt für kurze Zeit 33 Prozent Rabatt bei Waipu.tv sichern

Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv hat ein Frühjahrs-Angebot gestartet und bietet dabei jetzt ein recht attraktives Angebot für Neu- und Be­stands­kunden an. Man kann sich dabei jetzt 33 Prozent Rabatt auf das Jahresabo sichern.

Free - Gratis Angebot mit eingeschränkten Optionen und mit 65 Sendern

Comfort: 4,99 Euro im Monat, 111 Sender, 25 h Aufnahmespeicher, 2 Geräte gleichzeitig nutzbar, Pause-Funktion

Perfect: 9,99 Euro im Monat, 129 Sender, 97 HD, 100 h Aufnahmespeicher, Pause- und Restartfunktion

Das Rabatt-Angebot gilt dabei für Neukunden und für Nutzer, die derzeit ein Free-Account nutzen oder das Comfort-Paket gebucht haben. Für diese Gruppen gibt es für kurze Zeit 33 Prozent Rabatt für zwölf Monate, wenn man sich das "Perfect"-Paket aussucht. Das "Perfect"-Paket vom TV-Streamingdienst Waipu.tv bietet dabei den Zugriff per App auf 129 TV-Sender, davon 97 Sender in HD-Qualität. Bis zu vier Streams können gleichzeitig genutzt werden, also beispielsweise, wenn man das Abo mit der Familie nutzt. Dazu kommen Funk­tionen wie Restart und Pause, sowie ein Aufnahmespeicher von 100 Stunden TV-Unterhaltung.Regulär kostet das Abonnement monatlich 9,99 Euro. Zur Frühlings-Aktion von Waipu.tv kann man jetzt ein Jahr lang 33 Prozent sparen: Man zahlt dann nur 6,69 Euro im Monat. Man spart damit im ersten Jahr 39,60 Euro. Das Angebot ist nur für kurze Zeit verfügbar. Anschließend steigt der Preis wieder auf 9,99 Euro.Bestandskunden können zur Buchung des Rabatts den Gutscheincode "SPRING20" nutzen.Für die Nutzung unterwegs und auf Reisen berechnet Waipu monatlich 5 Euro zusätzlich. Ansonsten kann man den Stream nur im "Heimnetzwerk" ansehen. Bei den ver­schie­den­en Paketen gibt es zudem unterschiedliche Bestimmungen, wie viele Geräte sich anmelden können. Genaues dazu findet man auf der Übersichtsseite von Waipu