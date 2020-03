Aldi-Angebote: PlayStation 4 ab 26. März zum Schnäppchen-Preis

Die Discounter Aldi Nord und Süd bieten ab Ende März die PlayStation 4 (PS4 Slim) erneut zum Schnäppchen-Preis von nur 199 Euro an. Ent­hal­ten sind eine 500 GB Festplatte und zwei DualShock-4-Con­trol­ler. Der Startschuss fällt am Donnerstag, den 26.03.2020.

Schnäppchen-Jäger sollten sich früh in die Aldi-Schlange stellen

Statt mit Toilettenpapier und Desinfektionsmittel will Aldi in knapp zwei Wochen interessierte Gamer in seine Discounter-Filialen locken. Unter den Angeboten zeigt sich ab dem 26. März nämlich erneut die Sony PlayStation 4 in der Slim-Variante mit einer 500-GB-Festplatte und zwei DualShock 4 Wireless-Controllern. Der Preis liegt mit 199 Euro auf dem Niveau der Black-Friday-Deals aus dem letzten Jahr und kann sich somit sehen lassen. Bisher zeigt sich online nur ein Auszug aus dem entsprechenden Prospekt von Aldi Süd. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Aldi Nord mit dem gleichem Angebot durchstartet.Aufgrund der hohen Nachfrage und dem fehlenden Hinweis im eigenen Flyer, ist nicht davon auszugehen, dass der Lebensmittelhändler die PS4-Konsole über seinen kürzlich eröffneten Online-Shop "Aldi liefert" anbieten wird. Zudem sollte man damit rechnen, dass der Bestand in den Filialen vor Ort vergleichsweise gering ausfallen könnte. Eine offizielle Bestätigung dürfte bereits in wenigen Tagen vorliegen, wenn die beiden Discounter ihre Prospekte für die letzte Märzwoche deutschlandweit ausliefern.Im Vergleich zum PS4-Angebot bei Aldi bietet Saturn die 1-TB-Variante der Spielekonsole mit zwei Controllern und dem Titel FIFA 20 im Bundle für 299 Euro an. Wer sich aktuell jedoch nach der PlayStation 4 Pro umsieht, den könnte das Angebot von Media Markt interessieren. Im Paket mit dem Spiel Hunt: Showdown ruft der Elektronikhändler im Online-Shop derzeit 333 Euro auf. Interessenten sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass im vierten Quartal dieses Jahres mit der PlayStation 5 (PS5) eine neue Konsolen-Generation ansteht, die jedoch seitens Sony noch keinen Preis erhalten hat.Neue Rabattaktionen, Prospekte & Co. bei Media Markt und Saturn