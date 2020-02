Netflix: Top-10-Listen für Serien und Filme in Deutschland gestartet

Nach ersten Tests im Vereinigten Königreich und Mexiko geht Netflix mit seinen Top-10-Listen für Filme und Serien ab sofort auch in Deutschland an den Start. Der Videostreaming-Dienst zeigt somit tagesaktuell die hierzulande beliebtesten Streifen in einer Rangliste an.

Eine neue Möglichkeit beliebte Netflix-Blockbuster zu finden

Unter anderem auf Twitter kündigte Netflix Deutschland offiziell an, die bereits seit April in Europa getestete Funktion einer Bestenliste für Serien und Filme ab sofort auch für deutsche Abonnenten freizuschalten. Die neue Top-10-Funktion soll dabei in Wellen ausgerollt werden und dürfte mittlerweile bei einer Vielzahl an Nutzern zu sehen sein. Der Streaming-Dienst unterteilt das neue Ranking in drei Kategorien - Serien, Filme und eine gesamte Übersicht. Laut Netflix sollen die Listen für Deutschland täglich aktualisiert werden. Zusätzlich ist je nach Ansicht eine Top-10-Markierung an die meistgesehenen Titel hinzugefügt worden.Die Übersichten "Derzeit beliebt" und "Beliebt auf Netflix" bleiben vorerst erhalten. Über diese scheint der Streaming-Anbieter neue Streifen zusätzlich prominent darstellen zu wollen und personalisierte oder gar internationale Bestenlisten einzustreuen. Gleiches gilt allerdings für die separaten Bereiche "Neuerscheinungen" und "Top-Auswahl". Ob man hier auf Dauer zum Vorteil der Übersichtlichkeit abspecken wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Top-10-Funktion sollte jedoch dazu führen, dass Netflix-Kunden eine weitere An­lauf­stel­le zum Durchstöbern der großen Bibliothek an Filmen und Serien erhalten.Für Netflix ist es ein weiterer Schritt in Hinsicht auf die Transparenz des Unternehmens, wel­ches sich bezüglich Einschaltquoten und Abon­nen­ten-Zahlen in den letzten Wochen und Mo­na­ten weitaus offener präsentiert als noch vor einigen Jahren. Erst im Dezember gab der Videostreaming-Service erstmals bekannt , dass in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) fast 50 Millionen zahlende Kunden existieren. Angeführt wird die Statistik von 67 Millionen Nutzern in den USA und Kanada, wäh­rend Südamerika mit fast 30 Millionen Abon­nen­ten den drittgrößten Markt darstellt.