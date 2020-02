Saturn-Angebote: SSDs & Festplatten jetzt zum Schnäppchen-Preis

Saturn geht ab sofort mit seinen Speicher-Knallertagen an den Start. Nur in dieser Woche sind SSDs, externe Festplatten, SD-Karten & Co. stark reduziert. Schnäppchen-Preise findet man im Online-Shop unter anderem in den Angeboten von SanDisk, Samsung und Western Digital.

Günstige SSDs und externe Festplatten von SanDisk, Samsung, WD & Co.

MicroSD-Karten stark reduziert und weitere Knallerangebote von Saturn

Jetzt beim Kauf von SSDs & Festplatten sparen!

Auch in diesem Monat zeigt sich der Elektronikhändler Saturn erneut mit seinen beliebten Speicher-Knallertagen . Bei WinFuture-Lesern stehen Speichermedien seit jeher hoch im Kurs, weshalb die Rabattaktion zum Monatsende für viele sicher gerade recht kommt. Die Schnäppchen-Angebote im Online-Shop gelten ab sofort und bis zum 2. März um 9 Uhr. Sieben Produkte aus den Kategorien der SSDs, Festplatten, MicroSD-Karten und USB-Sticks sind dabei dauerhaft reduziert. Jeden Abend ab 20 Uhr zeigen sich für 12 Stunden zu­sätz­li­che Speicher-Deals . Die Lieferung erfolgt wie üblich versandkostenfrei.In Hinsicht auf günstige Solid State Drives steht vor allem die SanDisk SSD Plus mit einer Kapazität von 1 TB für gute 99 Euro im Mittelpunkt der Speicher-Knallertage bei Saturn. Sie wird intern als 2,5-Zoll-Laufwerk verbaut und bietet Transferraten von bis zu 535 MB/s. Ex­tern hingegen können Schnäppchen-Jäger auf die Samsung Portable T5 SSD mit 500 GB Speicher setzen, die man im Online-Shop derzeit für nur noch 88 Euro anbietet. Die USB-C-SSD erreicht laut Hersteller bis zu 540 MB/s und ist in verschiedenen Farben erhältlich.Wer eher nach einer kapazitätsstarken, externen Festplatte sucht, der könnte die WD Ele­ments mit USB 3.0 in die engere Auswahl nehmen. Sie gibt es wahlweise mit 2 TB Spei­cher für 66 Euro oder gar 5 TB Speicher für 99 Euro. Noch mehr Speicherplatz bietet die WD Ele­ments Desktop , die mit 8 TB im 3,5-Zoll-Design derzeit für 134 Euro den Besitzer wech­selt. Sowohl die mobile, als auch die stationäre Variante von Western Digital eignet sich neben PCs und Notebooks auch gut für die Speichererweiterung von Konsolen.Zu guter Letzt senkt Saturn die Preise diverser MicroSD-Karten und USB-Sticks von SanDisk. Unter den Angeboten im Online-Shop befindet sich zum Beispiel die SanDisk Extreme Micro­SD-Karte mit 64 GB Speicher für nur 11 Euro. Oder aber man setzt auf die SanDisk Ultra-Karten, die mit 128 GB Speicher für 20 Euro oder 200 GB Speicher für 27 Euro angeboten werden. Viele Anwender nutzen diese SD-Karten auch, um den Speicher ihrer Nintendo Switch-Konsole oder diverser Smartphones aufzurüsten. Für letztere Beiden müssen al­ler­dings 1,99 Euro Versandkosten eingeplant werden.Neben den Speicher-Knallertagen startet Saturn mit zwei weiteren Rabattaktionen. Zum einen reduziert der Elektronikhändler die Preise diverser Google-Produkte. Den smarten WLAN-Speaker Google Home Mini gibt es heute zum Sonderpreis von nur 13,90 Euro zu kaufen. Günstiger werden aber auch der klassische Google Home und der Nest Hub an­ge­bo­ten. Abschließend tritt der Online-Shop mit einem neuen Saturn-Prospekt auf, das ne­ben stark reduzierten Preisen für Fernseher, Smartphones, Tablets und Co. auch eine güns­ti­ge Komfort-Lieferung ermöglicht.