Super Bowl 2020: Media Markt bietet 19% Rabatt auf alle Produkte

Der Start des Super Bowl 2020 steht kurz bevor und Media Markt nutzt die Chance, um alle Technik-Angebote um 19 Prozent zu reduzieren. Ein­ziger Haken: Die Rabattaktion findet von 4 bis 5 Uhr früh statt. Nacht­schwärmer und Frühaufsteher können also profitieren.

Echte 19 Prozent Rabatt, aber nur zwischen 4 und 5 Uhr früh

19 Prozent Rabatt auf alle Technik-Produkte

MediaMarkt

In dieser Nacht von Sonntag auf Montag findet der Super Bowl 54 (LIV) zwischen den Kansas City Chief und den San Francisco 49ers statt. Das "Finale" im American Football ist nicht mehr nur in den USA das Sport-Highlight des Jahres, sondern durch passende Live-Übertragungen in Deutschland hierzulande ein großes Thema. Klar, dass auch Elek­tro­nik­händ­ler wie Media Markt die Chance nutzen wollen, um mit passenden Rabattaktionen und Sonderangeboten zu punkten.So werden am morgigen 3. Februar zwischen 4 und 5 Uhr alle online verfügbaren Technik-Angebote um 19 Prozent reduziert. Media Markt betont, dass es sich hierbei nicht um die bekannte "Spart die Mehrwertsteuer"-Aktion handelt, sondern echte 19 Prozent Rabatt auf den Endkundenpreis geboten werden. Alle Informationen erhaltet ihr zusätzlich auf der so­eben geschalteten MediaMarkt-Aktionsseite zum Super Bowl 2020 Wer also die Anschaffung meist teurer Technik-Produkte plant, kann den Preisnachlass im Online-Shop von Media Markt gut nutzen, um sich zum Beispiel einen neuen 4K-Fernseher, Smartphones, Spielekonsolen, Desktop-PCs, Notebooks oder diverse Haushaltsgeräte zum Schnäppchen-Preis zu sichern. Der Elek­tro­nik­händ­ler gibt aber schon vorab bekannt, dass der 19%-Rabatt nur auf Artikel mit dem Hin­weis "Online auf Lager" gewährt wird. Wie üb­lich sind zudem einige Kategorien aus­ge­schlos­sen. Die genauen Infos dazu haben wir am Ende dieses Artikels aufgelistet.Am 03.02.2020 erhalten Käufer auf mediamarkt.de zwischen 4:00 und 5:00 Uhr auf Ware, die mit "Online auf Lager" angezeigt wird, einen Nachlass in Höhe von 19% auf den zu zahlenden Endpreis des Produkts. Onlinebestellungen mit Markt­ab­ho­lung/-be­zah­lung ausgeschlossen. Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Von der Aktion ausgenommen sind sämtliche Vorbesteller, Download-/Content-/GamingCards, Geschenkkarten, Vorbesteller, Prepaidservices/-karten, Bücher, E-Books, Zusatzgarantien, Lieferservice, Vermietung der Produkte, Verträge mit Drittanbietern, Re­pa­ra­tur­dienst­leis­tun­gen, Fotoservice, Lebensmittel sowie Tchibo Cafissimo Kapseln.