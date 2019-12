Maximale Leistung für unterwegs: Neue Notebooks mit AMD Ryzen 5

Auf der Suche nach einem neuen Notebook bietet sich der Blick in Rich­tung mobiler Computer mit moderner AMD Ryzen-Technik an. Nutzt jetzt und nur für kurze Zeit die Chance auf die passenden Sonderangebote mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Saturn Online-Shop.

Sowohl in Desktop-PCs als auch in Notebooks bietet der US-ame­ri­ka­ni­sche Chip­her­stel­ler mit seinen neuen AMD Ryzen-Pro­zes­so­ren dem Kon­kur­ren­ten Intel die Stirn. Der Fokus wird da­bei klar gesetzt: Maximale Per­for­mance zum günstigen Preis. Und das nicht nur in lei­stungs­star­ken Gaming-Laptops, sondern auch für portable Rechner im Einsteiger- und Mittel­klas­se-Seg­ment. Der Elek­tro­nik­händ­ler Saturn hat den aktuellen AMD-Trend erkannt und seine Note­book-Angebote auf einer neuen AMD Ryzen-Aktionsseite versammelt.Wir haben uns drei aktuelle Notebooks aus den Saturn-Angeboten herausgesucht, die wir für besonders interessant halten. Den Anfang macht das HP Pavilion 15-ec0315ng . Hinter dem kryp­ti­schen Namen versteckt sich ein 15-Zoll-Modell mit aktuellem AMD Ryzen 5 3550H-Pro­zes­sor, 8 GB Ar­beits­spei­cher und einer 512 GB großen SSD. Durch die de­di­zier­te Nvidia Ge­Force GTX 1650 wird der Bolide dabei zu einem echten Gaming-Laptop, der noch einmal re­du­ziert wurde und für nur noch 719 Euro über den Ladentisch geht.Das Acer Aspire 5 hingegen überzeugt mit der stromsparenden Version AMD Ryzen 5 3500U und bietet somit eine längere Akku­lauf­zeit bei gleich­zei­tig starker Performance. Der Preis von nur 599 Euro des ebenso 15 Zoll großen Notebooks sticht vor allem aufgrund der groß­zü­gig di­men­sio­nier­ten 1 TB SSD und der zeitgemäßen Ausstattung aus der Masse heraus. Für viele wäre dabei sicher noch etwas Budget übrig, um sich zum Beispiel das Microsoft Office 365 Home-Paket für reduzierte 59,99 Euro direkt mit in den Warenkorb zu legen.Zu guter Letzt stoßen wir auf den Asus Laptop 15 . Auch hierbei handelt es sich um ein Win­dows 10-Note­book, das mit einem 15,6-Zoll-Display samt FullHD-Auflösung ausgestattet ist. Ein AMD Ryzen 5 Quad-Core-Prozessor trifft im Inneren auf 8 GB RAM, die Radeon Vega 8-Gra­fik­ein­heit und eine schnelle, 512 GB große NVMe-SSD. Saturn senkt den Preis des mo­bi­len Office- und Multimedia-PCs von einst 599 Euro auf nur noch 499 Euro. Für Schnäpp­chen-Jäger zwischen den Jahren also genau das Richtige.Egal ob Ryzen 5 oder Ryzen 7: AMD steht vor allem im Bereich der Einsteiger- und Mit­tel­klas­se-Note­books Systemen mit Intel Core-Technik in nichts nach. Nicht nur, dass die Vier­kern-Pro­zes­so­ren mit bis zu 4,0 GHz unterwegs sind, vor allem die darin enthaltenen Gra­fik­ein­hei­ten hin­ter­las­sen einen besonders guten Eindruck. Die AMD Radeon Vega 8 und die RX Vega 10 können auch in günstigeren Laptops überzeugen und das ein oder andere Spiel in einer höheren Qualität abliefern als vergleichbare Intel-Notebooks. Somit sind die mo­bi­len, güns­ti­gen AMD-Rechner in den Sonderangeboten von Saturn äußerst beliebt.