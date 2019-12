AMD Ryzen: Der Angriff auf Intels Notebook-Prozessoren steht bevor

Nachdem AMD mit seinen Ryzen 3000-Prozessoren Intel bereits im Desk­top-Bereich unter Druck setzen konnte, soll nun der Angriff auf die Note­book-CPUs folgen. Erste Benchmarks und Händlerlisten deuten darauf hin, dass der Startschuss in wenigen Wochen erfolgen könnte.

AMD könnte neue Laptop-CPUs auf der CES 2020 vorstellen

In diesem Jahr meldete sich der US-amerikanische Chip­her­stel­ler AMD mit einem Pau­ken­schlag zurück. Mit einem be­son­ders guten Preis-Leistungs-Verhältnis wurden dem Platz­hir­schen Intel wichtige Marktanteile abgenommen. Bis zu 16 Kerne, eine hohe Per­for­mance, ein geringer Strom­ver­brauch und die Un­ter­stüt­zung des PCIe 4.0-Standards machen die ak­tu­el­len AMD Zen-2-Prozessoren aus, die sich in den Serien Ryzen 5 , Ryzen 7 und Ryzen 9 als Best­sel­ler für Mittel­klasse- und High-End-PCs entpuppen.Im Desktop-Bereich hat AMD wieder den Fuß in der Tür und greift den Konkurrenten Intel nun auch in der Laptop-Kategorie an. Die Kollegen von Tom's Hardware berichten unter an­de­rem von drei neuen Prozessoren, den Ryzen 9 4900H, Ryzen 9 4800H und den Ryzen 7 4700U. Wäh­rend die H-Chips über acht Kernen und 16 Threads verfügen sollen, dürfte die U-Ver­sion den direkten Nachfolger des derzeit verfügbaren Ryzen 7 3700U darstellen. Diesen konn­te man mit einer maximalen Taktrate von 4,2 GHz und einer variablen TPD von 15 bis 45 Watt in ersten Benchmarks um fast 20 Prozent überholen.Zudem sind in der Datenbank des irischen Re­tai­lers Elara diverse ASUS-Notebooks auf­ge­taucht, die neben den er­wähn­ten Pro­zes­so­ren einen Ryzen 7 4800HS, Ryzen 5 4600H und Ryzen 5 4600HS be­her­ber­gen. Ers­te Ge­rä­te sollen dabei bereits ab dem 31. De­zem­ber 2019 verfügbar sein, was auf einen zeit­na­hen Launch der neuen Mo­bil­pro­zes­so­ren auf AMD Zen 2-Basis (7nm) hin­deu­tet. Als pass­en­der Vor­stel­lungs­ter­min ist die Con­su­mer Elec­tro­nics Show ( CES 2020 ) in Las Vegas ab­zu­se­hen, die An­fang Ja­nuar ihre Pfor­ten öff­net.