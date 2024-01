Miranda NG Download & Setup

Miranda NG: (Fast) Alle Messenger unter einer Haube

über Plug-ins lässt sich der Funktionsumfang aber noch deutlich erweitern

Vielseitiger Messenger

Mit dem Download von Miranda NG erhalten Sie unter einer gemeinsamen Oberfläche Zugriff auf verschiedene Chat-Protokolle wie Skype, Telegram oder Steam.Miranda NG stellt somit eine praktische Lösung für all jene dar, die mit Freunden und Bekannten über unterschiedliche Instant Messanger kommunizieren. Miranda NG steht derzeit in der Version 0.96.4 zum Download bereit.Miranda NG läuft unter Windows XP (SP3), 2003, Vista, 7, 8, 10 und 11 (jeweils 32-Bit und 64-Bit). Da das Tool nur wenige Ressourcen benötigt, sollte es auch auf langsameren Systemen problemlos laufen. Während der Installation kann Miranda NG alternativ auf portablen Laufwerken wie USB-Sticks eingerichtet werden.Bei Miranda NG (Next Generation) handelt es sich um einen Nachfolger des beliebten, mittlerweile aber eingestellten Multi-Messengers Miranda IM. Dieser wird von einer Gemeinschaft von Freiwilligen entwickelt, die auch den Quellcode auf Github bereitstellt.Nach dem Start von Miranda NG legen Sie zunächst ein neues Profil (etwa Arbeitsplatz oder Privat) an und fügen dann zu diesem die genutzten Messenger-Accounts hinzu. Ab Werk unterstützt Miranda NG die Protokolle Facebook, ICQ, IRC, Jabber und MRA,Unter anderen chatten Sie dann auch über die Netzwerke von MinecraftDynmap, SkypeWeb, Steam, Telegram, Vkontakte oder X/Twitter. Diese sowie noch viele andere Erweiterungen können sowohl manuell als auch automatisch installiert werden (Menü > Liste verfügbarer Komponenten).Da die Software sämtliche Kontakte in einer gemeinsamen Liste zusammenfasst, können Sie jederzeit Unterhaltungen mit Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen starten, selbst wenn diese jeweils unterschiedliche Chat-Programme verwenden. Auch sehen Sie stets auf einen Blick, welche Personen gerade online sind und welche nicht. Das Versenden und Empfangen von Bildern, Dokumenten oder sonstigen Dateien ist ebenfalls möglich.Auch darüber hinaus zeigt sich Miranda NG äußerst flexibel und kann über die Einstellungen vielseitig angepasst werden. Unter anderem ändern Sie Hotkeys, angezeigte Menüeinträge, das Verhalten von Pop-ups bei Meldungen und Ereignissen oder tauschen Icons, Klänge, Schriften, Farben sowie Skins aus.Miranda NG ist eine praktische Lösung für all jene, die nicht nur mit einem Chat-Programm unterwegs sind. Weitere kostenlose Multi-Messenger gibt es mit Pidgin und Trillian