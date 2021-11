Free Screen Video Recorder Download - Desktop aufnehmen

Aufnehmen von Screenshots und Videos

Free Screen Video Recorder Download

Aufnahme per Mausklick

Die Bedienung ist denkbar einfach:

Gratis-Version mit Wasserzeichen in Videos

Der Free Screen Video Recorder Download enthält ein einfach zu bedienendes Programm zumIhres Desktops.Der in der Basisversion kostenlose Free Screen Video Recorder kann sowohl den gesamten Bildschirminhalt als auch einzelne Fenster, Objekte, Menüs oder beliebige Bereiche aufzeichnen. Die Software steht hier in der aktuellen Version 3.0.50.708 bereit.Der Free Screen Video Recorder unterstützt die Betriebssysteme Windows 11 Windows 10 , Windows 8, Windows 7, Windows Vista sowie Windows XP SP3 (jeweils 32-Bit/64-Bit). Nach dem Start erscheint das Tool als kleines Programmfenster und ist außerdem im System-Tray zu finden.Über die ersten drei Buttons erstellt der Free Screen Video Recorder einen Screenshot des gesamten Desktops, eines ausgewählten Fensters oder eines frei ausgewählten Bereiches. Videoaufnahmen gelingen über drei weitere Buttons recht ähnlich, hier kann die Aufzeichnung zudem vorübergehend pausiert werden. Auf Wunsch nimmt das Tool auch den Ton und den Mauszeiger auf.Standardmäßig speichert der Free Screen Video Recorder Aufnahmen in den Bilder- und Videoverzeichnissen des jeweiligen Benutzerprofils ab. Der Pfad kann aber über die Einstellungen verändert werden. Dort passen Sie zudem weitere Einstellungen an und ändern etwa das Bildformat oder den Audio- und Video-Codec. Unterstützt werden PNG/BMP/JPG/TIF/PDF sowie H.263/H.264 und AAC/MP3.Bei einer kostenlosen Nutzung brennt der Free Screen Video Recorder ein Werbe-Wasserzeichen in aufgezeichnete Videos ein. Dieses verschwindet nach Eingabe des Aktivierungsschlüssels, der für eine einmalige Zahlung von 39 Euro oder im Jahresabonnement für 19 Euro erhältlich ist. Ähnliche Programme gibt es unter anderem mit oCam , dem Icecream Screen Recorder und dem iFun Screen Recorder