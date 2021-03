iFun Screen Recorder Download - Bildschirm aufnehmen

Erstellen von Screencasts

Mit dem in der Basisversion kostenlosen Download von IObit iFun Screen Recorder lassen sich beliebige Bereiche des Bildschirms als Video aufzeichnen.Damit eignet sich die Freeware etwa zumoder zum. Wahlweise können Systemsounds sowie die eigene Stimme per Mikrofon aufgenommen und das Bild einer angeschlossenen Webcam eingeblendet werden. Der iFun Screen Recorder ist für Windows in der Version 1.0.2.209 als Download verfügbar.Der iFun Screen Recorder ist vollständig mit Windows 10 kompatibel, funktioniert aber auch unter Windows Vista, Windows 7 sowie Windows 8 (jeweils 32-Bit/64-Bit). Zu den genauen Sys­tem­anforderungen macht der Entwickler keine Angaben, für eine optimale Performance ist je­doch eine aktuelle Grafikkarte empfehlenswert, um die Hardwarebeschleunigung (Nvidia NVENC) nutzen zu können.Nach dem Start lässt sich der iFun Screen Recorder über eine einfach gehaltene Be­nut­zer­ober­flä­che bedienen. Zunächst bestimmen Nutzer die aufzunehmende Region. Dies kann etwa einer von mehreren angeschlossenen Monitoren im Vollbild sein. Alternativ nimmt die Software auch nur ein bestimmtes Fenster oder einen Bereich des Bildschirms auf.Auf Wunsch werden Mausklicks, Systemtöne oder Sprache über ein Mikrofon zusammen mit dem Video aufgenommen. Das Bild einer Webcam lässt sich als Overlay über die eigentlichen Bildschirmaufnahmen legen. In weiteren Einstellungen können schließlich noch das Video­for­mat, die Videogröße, Bildfrequenz und mehr angepasst werden.: ein standardmäßig eingeblendetes Wasserzeichen lässt sich hier ohne Probleme deaktivieren.Während einer laufenden Aufnahme lassen sich jederzeit zusätzliche Screenshots per Tas­ten­druck festhalten. Im Anschluss an eine Aufzeichnung können Videos noch direkt in der Soft­ware geschnitten und optional auf verschiedenen Online-Plattformen hochgeladen werden (YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, Google Drive, Dropbox).Der iFun Screen Recorder kann in der kos­ten­lo­sen Versionwie nicht abschaltbare Wasserzeichen oder zeit­lichen Begrenzungen genutzt werden. Eine voll­kom­men uneingeschränkte Nutzung ist den­noch erst nach dem Upgrade auf die Pro-Version möglich. Diese bietet dann unter an­de­rem persönliche Wasserzeichen, eine ver­bes­ser­te FPS-Optimierung und Hardware­be­schleu­ni­gung und unterstützt noch höhere Auf­lö­sun­gen. Einen vollständigen Vergleich und Kauf­op­tio­nen gibt es auf der Herstellerseite Alternative Programme stehen beispielsweise mit dem Icecream Screen Recorder Jumpshare oder Loom bereit.