Creativities.PDF Download - Werkzeugsammlung für PDFs

Der Creativities.PDF Download bringt eine Sammlung leistungsstarker Werkzeuge auf Windows-PCs, mit denen sichlassen.Beispielsweise können mit der Software mehrere Einzeldateien verbunden, Office-Dokumente in das PDF-Format gewandelt und die Struktur von Dokumenten verändert werden. Eineist ebenfalls enthalten. Creativities.PDF steht hier in der Version 1.4.3 als Download bereit.Creativities.PDFund kann daher nach dem Herunterladen direkt gestartet werden. Die Software läuft unter Windows 10 (32-Bit/64-Bit) und sollte auch mit älteren Versionen des Betriebssystems nutzbar sein, hierzu macht der Entwickler jedoch keine genauen Angaben.Nach dem Start sind sämtliche Funktionen über die deutschsprachige und übersichtlich gehaltene Benutzeroberfläche direkt erreichbar. Für jede ausführbare Aufgabe liegt zudem eine kurze Erläuterung vor, um den Umgang mit der Software zu erleichtern.Über die entsprechenden Module können mit Creativities.PDF mehrere PDF-Dateienoder einzelne PDFs in verschiedene Dokumentewerden. Dasvon Office-Dokumenten im Word-, Excel- und PowerPoint-Format sowie von Bilddateien ist ebenso möglich wie deraus bereits vorhandenen PDF-Dateien.Weiterhin gibt es Funktionen, um, denund Einschränkungen aus PDF-Dateien zu entfernen oder diese selbst mit einem Passwort zu versehen. Werkzeuge zumvon PDFs und eine(Deutsch, Englisch, Französisch) runden den Funktionsumfang ab.Zu beachten gilt: Creativities.PDF ist Shareware, das heißt, Sie können die Software kostenlos und ohne Einschränkungen im Funktionsumfang ausprobieren, allerdings wird jede neu ausgegebene PDF-Datei mit einem Wasserzeichen versehen. Dieses enthält nach dem Kauf einer gültigen Lizenz, die ab 19,95 Euro über die Webseite des Entwicklers erhältlich ist.