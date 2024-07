SpyShelter Download & Setup

als Ergänzung

SpyShelter bekämpft Spyware

in Echtzeit

Testversion und SpyShelter Alternativen

Mit dem SpyShelter Download verhindern Sie, dass Schadprogramme Ihren PC befallen und etwa Passwörter stehlen oder Daten löschen können.Hierfür sucht SpyShelter 15.1.0.567 in Echtzeit nach Spyware, Malware und anderen unerwünschten Prozessen und macht diese unschädlich, bevor sie Schaden anrichten können. Außerdem verspricht das Tool, überflüssige Ressourcenfresser zu zügeln.SpyShelter läuft unter Windows 10 und Windows 11 (nur 64-Bit), ältere Versionen des Betriebssystems werden mittlerweile nicht mehr unterstützt.Zu beachten gilt, dass SpyShelterund nicht als Ersatz für gängige Antivirenprogramme entwickelt wurde. Die Software kann daher problemlos neben dem Windows Defender oder anderen Sicherheitslösungen laufen, ohne mit diesen in Konflikt zu geraten. Zudem wurde SpyShelter so entwickelt, dass es selbst möglichst wenig Systemressourcen beansprucht.Nach der Installation läuft SpyShelter im Hintergrund und informiert den Nutzernicht nur über bekannte Schadprogramme, sondern auch über verdächtige Aktivitäten und kann dadurch sogar unbekannte Mal- und Spyware aufspüren. Beispielsweise verhindert SpyShelter, dass Keylogger Tastatureingaben abfangen oder unbemerkt Screenshots des Bildschirminhalts erstellen können.Darüber hinaus schützt SpyShelter vor ungewollten Änderungen an der Registry, dem unerlaubten Zugriff auf Dateien und blockiert die Installation potenziell schädlicher Treiber. Auch besonders ressourcenhungrige Prozesse kann SpyShelter aufspüren - selbst dann, wenn diese sich mit Tricks vor dem Windows-Task-Manager verbergen.SpyShelter bietet mit der Veröffentlichung von Version 15.0 eine moderne und aufgeräumte Benutzeroberfläche. Die einzelnen Schutzfunktionen und Regeln sind individuell einstellbar, optional kann die Software vollständig über das Windows Terminal gesteuert werden.Sie können SpyShelter in der hier angebotenen Version sechs Tage lang kostenlos und im vollen Umfang ausprobieren. Um das Programm anschließend weiterzuverwenden, ist ein Upgrade auf die Pro- oder Ultimate-Version erforderlich. Möchten Sie Ihren PC zusätzlich absichern, geht dies mit Progammen wie Avast Malwarerbytes oder GlassWire