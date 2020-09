Notepad3 - Vielseitige Gratis-Alternative zum Microsoft Editor

Editor mit Extras

Notepad-Ersatz

Notepad3 (Version 5.20.915.1) ist eine kostenlose und zugleich auch quelloffene Alter­native zum Microsoft Editor. Besonders seine zusätzlichen Funktionen wie eine Syntax­hervorhebung oder das Setzen von Lesezeichen machen ihn vor allem für Programmierer interessant.Zwar besitzt Windows mit Notepad einen eigenen Texteditor, dessen Funktionsumfang ist allerdings recht eingeschränkt. Eine deutlich vielseitigere Alternative stellt Notepad3 vom Entwickler Rizonesoft dar. Das Tool basiert auf dem Pro­grammcode der beiden beliebten Editoren Notepad2 und Notepad2-mod , enthält aber im Vergleich zu diesen einige Verbesserungen Notepad3 bietet Syntax-Hervorhebungen für die meisten gängigen Programmiersprachen. Dazu gehören unter anderem C, C++, HTML, Java, JavaScript oder Visual Basic, aber etwa auch AutoHotkey , AutoIt3 und AviSynth werden unterstützt.Programmierer profitieren zudem von weiteren Features wie Code-Faltung, dem auto­matischen Zuordnen von Klammern sowie dem Setzen von Lesezeichen, um die Über­sicht in größeren Projekten zu verbessern. Notepad3 kann außerdem Texteingaben auto­matisch vervollständigen, Wortwiederholungen markieren und verschiedene Zeichen­kodierungen konvertieren.Auf Wunsch kann während der Installation die Windows-Version von Notepad mit Notepad3 ersetzt werden. Soll dies nicht geschehen, müssen Sie das entsprechende Häkchen ent­fernen. Zusätzlich steht auf der Herstellerseite noch eine portable Version bereit, die Sie etwa auf USB-Sticks einsetzen können. Der Quell­code kann bei GitHub heruntergeladen werden.Leider ist Notepad3 zumindest derzeit nur mit einer englischsprachigen Benutzeroberfläche zum Download verfügbar. Einen weiteren Notepad-Ersatz gibt es zum Beispiel mit Notepad++ , der auch das Öffnen mehrererDateien in Tabs erlaubt und der sich auf Deutschumschalten lässt.