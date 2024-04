um Papier und Druckertinte zu sparen

Der FinePrint Download erweitert die Druckvorschau von Windows mit zusätzlichen Funktionen und erlaubt so das Optimieren von Aufträgen vor dem Drucken.Beispielsweise entfernen Sie nicht benötigte Seiten, hellen Inhalte auf oder drucken mehrere Seiten kombiniert auf einem Blatt aus,. Darüber hinaus bietet FinePrint 11.44 aber noch weitere nützliche Extras.Fineprint unterstützt in der Workstation-Version Windows 11, 10, 8, 7 und Vista (32-Bit und 64-Bit). Außerdem existiert noch eine Server-Edition der Software, die dann unter Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2012 R2 sowie Citrix läuft. Mit der hier angebotenen Setup-Datei lassen sich beide Versionen ausprobieren.Nach der Installation erscheint FinePrint als zusätzlicher Drucker unter Windows. Wird dieser beim Drucken ausgewählt, fungiert die Software als, mit der sich Dokumente überprüfen und bearbeiten lassen.FinePrint ist in der Lage, bis zu acht Seiten auf einem einzigen Blatt zusammenzufassen. Dies ermöglicht sparsame Ausdrucke, auch wenn es natürlich auf Kosten der Lesbarkeit geschieht. Das Ausdrucken als Büchlein oder ein beidseitiger Druck ist ebenfalls möglich. Nicht benötigte Texte oder Bilder kann FinePrint entfernen, alternativ werden ganze Seiten vom Druckauftrag ausgenommen.Darüber hinaus kann FinePrint zu druckende Seiten in Graustufen umwandeln und sie aufhellen, Seiten zuschneiden, einen Lochrand hinzufügen oder Wasserzeichen und Stempel setzen. Außerdem lassen sich mehrere Dokumente aus verschiedenen Quellen zu einem Druckauftrag zusammenfügen.FinePrint ähnelt damit in vielen Punkten dem Programm pdfFactory desselben Entwicklers, jedoch gibt es auch Unterschiede , denn während pdfFactory vorrangig dem Erstellen von PDF-Dateien dient, soll FinePrint das Ausdrucken auf Papier komfortabler gestalten. Beide Programme können sich daher sinnvoll ergänzen.Sie können sämtliche Funktionen von FinePrint kostenlos ausprobieren, allerdings wird zu allen Dokumenten ein Vermerk hinzugefügt, dass diese mit der Testversion ausgedruckt wurden. In der Vollversion ist dieser Hinweis natürlich nicht enthalten.