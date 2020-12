MediBang Paint Pro - Grafikprogramm für Comic-Zeichner

Für Comic- und Manga-Künstler

Mit Cloud-Anbindung

MediBang Paint Pro 26.0 ist ein mächtiges Grafikprogramm, das sich vor allem an Comic-Zeichner richtet. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem eine große Auswahl unterschiedlicher Zeichentools, das Arbeiten mit Ebenen und eine Cloud-Anbindung zum gemeinsamen Arbeiten an Projekten.Die auch in deutscher Sprache verfügbare Benutzeroberfläche von MediBang Paint Pro erinnert an ähnliche Zeichenprogramme wie etwa Adobe Photoshop oder Krita , sodass sich Nutzer schnell zurechtfinden. Sie können entweder in anderen Programmen erstellte Dateien öffnen und weiter bearbeiten oder komplett neue Zeichnungen erschaffen.Hierfür bietet das Programm mehr als 50 unterschiedliche Pinsel, die umfassend angepasst werden können. Erfahrene Nutzer erstellen zudem eigene Pinsel. Auch weitere Werkzeuge, etwa zum Anlegen von Farbverläufen, zum Zuschneiden oder zum Einfügen von Texten, sind vorhanden. Über die sogenannte Schnappfunktion lassen sich problemlos perfekte Kurven und Linien zeichnen und selbst beliebige Comic-Panels sind schnell angelegt. Sie können selbstverständlich auch mit mehreren Ebenen in einem Bild arbeiten.MediBang Paint Pro enthält zudem mehr als 800 Hintergründe , Ressourcen und Schriften , die Sie für eigene Projekte verwenden dürfen. Dank Cloud-Anbindung können Sie zusammen mit anderen an Zeichnungen und Projekten arbeiten, Dateien zwischen PC, Smartphone und Tablet austauschen und sogar Ihre Pinsel und Programmeinstellungen geräteübergreifend synchronisieren. Hierfür müssen Sie sich jedoch beim Hersteller kostenlos registrieren.Neben der hier angebotenen Windows-Version ist MediBang Paint Pro auch für Mac OS X sowie Android und iOS erhältlich. Übrigens: auf der Herstellerseite finden Sie zahlreiche Tutorials , die Ihnen beim Umgang mit der Software helfen und nützliche Zeichentipps geben.