Ashampoo Photo Optimizer Download - Bilder optimieren

Der Download des Ashampoo Photo Optimizer vereinfacht das Optimieren von Fotos und korrigiert Farben, Belichtung, Kontraste und vieles mehr per Mausklick.Mit dem Programm können Einzelbilder oder ganze Fotosammlungen automatisch verbessert werden, alternativ lassen sich Änderungen auch automatisch vornehmen. Eine geteilte An­sicht zeigt, wie sich die Optimierungen auf das Originalbild auswirken. Der Ashampoo Photo Optimizer ist aktuell in der Version 8.0.1 verfügbar.Der Ashampoo Photo Optimizer setzt als Be­triebs­system Windows 10 , Windows 8 oder Windows 7 voraus (nur 64-Bit), außerdem muss die Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable vorhanden sein. Nach der Installation kann das Programm zehn Tage lang im vollen Umfang getestet werden. Die Testphase lässt sich auf Wunsch jedoch um 20 weitere Tage verlängern, für eine dauerhafte Nutzung ist jedoch der Kauf eines Lizenzschlüssels erforderlich.Der Ashampoo Photo Optimizer passt auf Knopfdruck Parameter eines Bildes wie Belichtung, Farben oder Kontrast automatisch an, entfernt Flecken und Bildrauschen und kann die Auf­nah­men auch schärfen, wenn dies erforderlich ist. Dank einer geteilten Ansicht sind Än­de­run­gen im Vergleich zum Ursprungsbild für den Nutzer direkt erkennbar.Sollten die automatisch angewandten Verbesserungen keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern, können sämtliche Einstellungen auch mit Schiebereglern manuell vorgenommen wer­den. Auch zusätzliche Effekte lassen sich auf die Aufnahmen anwenden. Beispielsweise kann man ein Bild virtuell "altern" oder wie mit Ölfarben oder Kohlestiften gezeichnet erscheinen lassen sowie Rahmen und Schatten hinzufügen.Bei Portraitaufnahmen lassen sich rote Augen entfernen, Zähne aufhellen und Hautflecken bereinigen. Weitere Bearbeitungsschritte wie das Rotieren oder Spiegeln eines Bildes sowie das Einfügen von Text und Wasserzeichen sind ebenfalls möglich. Automatische Op­ti­mie­run­gen können zudem auf mehrere Fotos gleichzeitig angewandt werden.Bearbeitete Fotos können als Bilddatei auf der Festplatte gespeichert, als E-Mail versendet, auf den Webspace von Ashampoo hochgeladen, als Desktop-Hintergrund festgelegt oder auch aus­ge­druckt werden.Insgesamt zeichnet sich der Ashampoo Photo Optimizer durch eine einfache Bedienung aus, mit der auch unerfahrene Nutzer schnell ihre Fotos verschönern können. Weitere Programme zur Bildoptimierung gibt es beispielsweise mit DigiFoto ImBatch oder FotoSketcher