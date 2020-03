QTranslate - Schnelle Online-Übersetzungen

Übersetzungstool

Bündelt verschiedene Online-Dienste

Die Freeware QTranslate 6.7.5 hilft Ihnen beim Verstehen von Texten in fremden Sprachen, auf die Sie zum Beispiel im Internet oder beim Lesen Ihrer E-Mails stoßen. Hierzu kann das Tool per Mausklick sowohl einzelne Wörter als auch vollständige Sätze oder ganze Textstellen übersetzen.Nach der Installation platziert sich QTranslate im Infobereich der Windows Taskleiste und kann durch einen Klick auf das Programmsymbol aktiviert werden. Anschließend genügt es, in einem beliebigen Programm das unbekannte Wort oder den zu übersetzenden Abschnitt zu markieren und auf das neben dem Mauszeiger erscheinende Popup-Icon zu klicken.Alternativ erfolgt die Übersetzung nach dem Markieren auch mit der Tastenkombination [STRG] + [Q]. In beiden Fällen erkennt das Programm die Sprache automatisch. Im Hauptfenster des Programms können zusätzlich zu übersetzende Texte per Hand eingetippt oder aus der Zwischenablage eingefügt werden.Für die Übersetzungen greift QTranslate wahlweise auf die Online-Übersetzungsdienste Google Translate, Bing Translator, Promt, Babylon, SDL FreeTranslation.com, Yandex.Translate, youdao sowie Baidu zurück und bietet so Übersetzungsmöglichkeiten für nahezu jede gängige Sprache. Allerdings muss zur Nutzung stets eine aktive Internetverbindung bestehen.Zusätzlich kann QTranslate den Originaltext beziehungsweise die Übersetzung auch Vorlesen und einzelne Begriffe in Online-Wörterbüchern oder -Lexika wie Wikipedia nachschlagen. Über eine virtuelle Bildschirm­tastatur lassen sich Wörter mit fremden Schriftzeichen leichter eingeben.In den Programmeinstellungen ändern Sie unter anderem die Shortcuts, blenden nicht gewünschte Übersetzungsdienste und Sprachen aus und deaktivieren die Übersetzung per Mausklick in bestimmten Programmen.Ein weiteres Übersetzungstool mit ähnlicher Funktionsweise gibt es zum Beispiel mit Babylon . Dort können jedoch nicht alle Wörterbücher unbegrenzt kostenlos genutzt werden.