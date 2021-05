Ahnenblatt Download - Software zur Ahnenforschung

Ahnenblatt Download & Installation

Mit der Ahnenblatt Software zum eigenen Stammbaum

Ahnenblatt: Tafeln und Listen generieren

Ahnenblatt Vollversion & Ahnenblatt kostenlos

Mit dem Download von Ahnenblatt für Windows 10 erstellen Sie kostenlos Ihren persönlichen Stammbaum und Ahnentafeln mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.Beispielsweise können Sie Bilder, Videos und detaillierte Zusatzinformationen zu den ein­zel­nen Personen hinzufügen. Die Ergebnisse lassen sich am PC betrachten oder auch aus­dru­cken. Aktuell steht Ahnenblatt in der Version 3.25 zum Download bereit.Während der Installation können auf Wunsch auch Beispieldateien zusammen mit der Software eingerichtet werden. Dies ist etwa dann hilfreich, wenn man sich einen ersten Überblick über die Möglichkeiten und Darstellungsoptionen der Software verschaffen möchte. Insgesamt ist die deutschsprachige Software übersichtlich auf­ge­baut, wodurch sich das Anlegen des eigenen Familienstammbaums als sehr einfach gestaltet.Das Anlegen neuer Personen wird durch übersichtliche Dialogfelder vereinfacht. Es können beliebig viele Einträge hinzugefügt werden, die neben dem Vornamen und Nachnamen auch Details wie Geburts- und Sterbedaten, den Beruf oder Scheidungen und Eheschließungen umfassen. Darüber hinaus lassen sich zudem Bilder und sogar andere Dateien wie Do­ku­men­te, Scans oder Videos anfügen.Eine automatische Wortvervollständigung hilft immer dann, wenn sich häufige Eingaben wiederholen, sodass diese nicht jedes Mal vollständig eingetippt werden müssen. Eine Plausibilitätsprüfung verhindert Fehler bei der Dateneingabe, da alle Eingaben auf ihre Logik überprüft werden. Da die Software Unicode unterstützt, werden auch Namen und Begriffe akzeptiert, die Zeichen aus Kodierungen unterschiedlicher Kulturkreise enthalten (zum Beispiel kyrillische Buchstaben).Auf Grundlage der vorhandenen Datensätze lassen sich mit der Software Ahnen-, Stamm- und Sanduhrtafeln mit einer beliebigen Ausgangsperson erstellen, wobei das Design der Tafeln anpassbar ist. Auch Ahnenlisten, Stammlisten, Familienlisten, Ereignislisten sowie Personenblätter kann Ahnenblatt generieren.Alle Tafeln und Listen können Sie anschließend auch wahlweise in einem Format wie HTML, DOC oder PDF abspeichern beziehungsweise ausdrucken. Beim Druck ermöglicht die Soft­ware sogar das Erstellen großer Poster, bei denen dann die einzelnen Teile zusammen­ge­klebt werden.Da Ahnenblatt das GEDCOM-Format un­ter­stützt, können Datensätze anderer Genealogie-Anwendungen weiterverwendet werden.Seit der Version 3.0 ist Ahnenblatt nicht mehr uneingeschränkt kostenlos nutzbar. Die Testversion ist zeitlich unbefristet, aller­dings lassen sich maximal 50 Personen ein­ge­ben. Weiterhin sind alle Ausdrucke mit einem Wasserzeichen hinterlegt. Die Vollversion können Sie auf der Herstellerseite erwerben, außerdem finden Sie dort unter anderem eine portable Ausgabe und die letzte Freeware-Version als Download.