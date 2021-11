Ashampoo UnInstaller - Programme sauber entfernen

Unser Service für Sie: 60% Rabatt auf die Software bei Bestellung über diesen Link

Mit dem Ashampoo UnInstaller 11.00.10 entfernen Sie komfortabel unerwünschte Programme vollständig von Ihrem PC, ohne dass diese überflüssige Datenreste zurücklassen. Ebenfalls mit dabei sind weitere Werkzeuge zur Systemwartung und Reinigung der Festplatte.Entfernt man nicht mehr benötigte Programme über die Systemsteuerung beziehungsweise mitgelieferte Deinstallationsroutinen, bleiben oftmals unerwünschte Dateien und Registry-Einträge zurück. Abhilfe schafft in solchen Fällen der Ashampoo UnInstaller, der nach Abschluss der Deinstallation auf Wunsch nach besagten Datenresten sucht und diese beseitigt.Dabei werden auch verschachtelte Setups vollständig erfasst und sauber entfernt. Selbst Web-basierte Installationen stellen kein Problem dar, bei Bedarf können zudem mehrere Programme automatisiert hintereinander in einem Durchgang deinstalliert werden. Die Übersicht aller installierten Programme enthält verschiedene Detailinformationen wie den Hersteller, das Installationsdatum und auch den belegten Speicherplatz. Außerdem zeigt der Uninstaller Bewertungen der Community an, was bei der Entscheidung helfen soll, welche Programme man behalten und welche man entfernen möchte.Noch gründlicher funktioniert die Bereinigung, wenn bereits die Installation über den Ashampoo UnInstaller durchgeführt wurde. Dank der Integration in das Kontextmenü von Windows und die optionale Überwachung neuer Installationen lässt sich dieser Vorgang für neue Programminstallationen weitestgehend automatisieren. Alternativ kann die Software auch jederzeit Snapshots erstellen, die den aktuellen Zustand des Systems festhalten und sich miteinander vergleichen lassen.Ebenfalls mit an Bord sind eine Reihe zusätzlicher Programme zur Systemwartung und -reinigung. Dazu gehören ein Drive Cleaner und ein Internet Cleaner, die nicht mehr benötigte temporäre Dateien aufspüren, ein Registry Optimzer, ein Werkzeug zur Festplatten-Defragmentierung, ein Autostart-Manager und Funktionen zum Wiederherstellen beziehungsweise sicheren Löschen von Dateien.Der Ashampoo UnInstaller entfernt Programme deutlich gründlicher als dies mit den Bordmitteln von Windows möglich ist. Dank überwachter Installationen bleiben garantiert keine Datenreste zurück.Die hier angebotene Version des Ashampoo UnInstaller lässt sich 10 Tage lang unverbindlich ausprobieren. Danach ist der Erwerb einer kostenpflichtigen Lizenz erforderlich. Kostenlose Deinstallations-Helfer gibt es zu Beispiel mit dem GeekUninstaller , dem iObit Uninstaller und dem BCUninstaller , wobei letzterer auch mehrere Programme gleichzeitig entfernen kann.