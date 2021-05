BirdFont - Eigene Schriftarten erstellen

Von der Vektorgrafik zum Font

Mit der freien Software BirdFont 4.17.1 erstellen Sie am PC Ihre eigene Schriftart im TTF-, EOT- oder SVG-Format. Diese können Sie anschließend in jedem beliebigen Text- oder Grafik­programm verwenden.Mit dem Editor von BirdFont lassen sich für jeden Buchstaben des Alphabets sowie für Ziffern und Zeichen Vektorgrafiken erstellen. Entweder zeichnen Sie diese vollkommen frei per Hand, oder auf Basis eines Hintergrundbildes. Dadurch können Sie beispielsweise eine Schriftart Ihrer eigenen Handschrift erzeugen, indem Sie diese einscannen und anschließend mit BirdFont jeden Buchstaben nachzeichnen.Die fertige Schriftart kann anschließend in den Dateiformaten TTF, EOT und SVG abgespeichert und in jedem Programm verwendet werden, das diese Formate unterstützt.BirdFont ist Open Source und darf kostenlos genutzt werden, sofern die erstellten Schriftarten unter der SIL Open Font Lizenz veröffentlicht werden. Auf der Herstellerseite können neben dem Quellcode auch Versionen für Mac, Linux und OpenBSD heruntergeladen werden. Ebenfalls finden sich dort ein paar Fonts , die mit der Software erstellt wurden.Die neueste Version steht nur für 64-Bit-Systeme bereit.