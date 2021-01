NetSetMan - Netzwerkeinstellungen verwalten

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Mit dem für den privaten Gebrauch kostenlosen NetSetMan 5.0.3 lassen sich übersichtlich Netzwerkeinstellungen unter Windows vornehmen und in Profilen verwalten. So stehen immer die richtigen Einstellungen parat, wenn man beispielsweise mit dem Notebook häufig das Netz wechselt. Regelmäßige, händische Änderungen werden überflüssig.NetSetMan vereint unter einer wahlweise kompakten oder vollständigen Oberfläche unter anderem Einstellungsmöglichkeiten für IP- und MAC-Adressen, Gateways, DNS-, WINS- und SMTP-Server, Netzlaufwerke, Standarddrucker, Arbeitsgruppen, die hosts-Datei sowie verschiedene Verbindungstypen (RAS, DFÜ, PPP, VPN).Das Einlesen aller aktuellen Einstellungen im jeweiligen Netzwerk erleichtert die Konfiguration, dennoch muss selbsttätig festgelegt werden, welche Einstellungen bei einer Profilaktivierung geändert werden. Um eine Einstellung zu konfigurieren, muss das zugehörige Kontrollkästchen aktiviert werden. Die Konfiguration kann entweder direkt im Hauptfenster oder in einem separaten Dialog vorgenommen werden.Es lassen sich in der kostenlosen Version bis zu sechs frei benennbare Profile für unterschiedliche Konfigurationen anlegen. Durch die Verwendung von Unterprofilen können mehrere Netzwerkadapter innerhalb eines Profils konfiguriert werden. Der Wechsel zwischen den Profilen erfolgt standardmäßig manuell, kann aber anhand frei anpassbarer Bedingungen auch automatisiert werden. Dabei kann der Profilwechsel auch bereits auf dem Anmeldebildschirm vollzogen werden.Der Zugriff auf das im Hintergrund aktive Programm erfolgt unter anderem über ein Icon im System-Tray, wo per Mouse-over zudem nützliche Statusinformationen angezeigt werden. Mit an Bord hat NetSetMan darüber hinaus Verknüpfungen für den Schnellzugriff auf häufig benötigte Windows-Funktionen, beispielsweise Energieoptionen oder die Systemsteuerung. Der Installer des Programms enthält auch eine portable Version der Software, während es auf der Herstellerwebseite eine erweiterte Pro-Version gibt, die für den kommerziellen Einsatz gedacht ist und noch ein paar Zusatzfunktionen bietet.