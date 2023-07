HeavyLoad Download - Stresstest für CPU und Co.

HeavyLoad Download & Installation

Mit dem kostenlosen Download von HeavyLoad bringen Sie verschiedene PC-Komponenten an ihre Grenzen und testen so die Stabilität und Temperaturentwicklung.Das Tool eignet sich somit etwa dazu herauszufinden, ob Arbeits- und Spiele-PCs, Workstations oder Server selbst unter großer Last zuverlässig funktionieren. Hier bieten wir die aktuelle Version 3.91 für Windows an.HeavyLoad unterstützt in der neuesten Version Windows 8.1, 10 und 11 sowie Windows Server 2012 (R2), 2016, 2019 und 2022. Voraussetzung ist in allen Fällen eine 64-Bit-Version des Betriebssystems. Über den entsprechenden Button bieten wir weiterhin eine ältere 32-Bit-Edition an. Auf der Entwicklerseite gibt es außerdem noch eine spezielle Version für Windows XP. Ebenfalls steht dort eine portable Version bereit, die ohne Installation auskommt.HeavyLoad kann Systemkomponenten sowohl einzeln einem Stresstest unterziehen als auch diese gleichzeitig auf die Probe stellen. Hierfür stehen jeweils Testmethoden für den Prozessor, den Grafikchip (Grafikkarten und integrierte Chips), den Arbeitsspeicher sowie die Festplatte bereit. Sämtliche Testergebnisse veranschaulicht HeavyLoadDerführt komplexe Berechnungen durch, um die zentrale Recheneinheit des Systems zu belasten. Dabei ist es möglich, den gesamten Prozessor oder auch nur eine festgelegte Anzahl an Kernen zu beschäftigen. Der Test derrendert hingegen fortlaufend eine 3D-Grafik, um so eine hohe Belastung zu simulieren.HeavyLoad kann zudem eine beständig wachsende Testdatei auf der Festplatte erzeugen. Dadurch zeigt sich, wiedas System belasten - die Schreibgeschwindigkeit und der verbleibende Platz sind dabei frei einstellbar. Weiter kann die Softwaresimulieren. Hierfür kommt TreeSize Free desselben Entwicklers zum Einsatz.Zuletzt testet HeavyLoad, ob das System auch bei knappemstabil läuft. Bei diesem Test reserviert HeavyLoad Schritt für Schritt weitere Teile des Arbeitsspeichers. Auch hier lässt sich festlegen, wie schnell dies geschehen und wie viel Speicher letztendlich frei bleiben soll.Möchten Sie vorrangig nicht die Stabilität ihres Systems überprüfen, sondern vielmehr dessen Leistungsfähigkeit einschätzen können, empfehlen sich Benchmarkprogramme wie PCMark 8 oder SiSoft Sandra Lite