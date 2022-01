VideoCacheView - Videos im Browser-Cache finden

Videos aus dem Cache kopieren

Auch für portable Browser

Wenn Sie sich Videos in Ihrem Webbrowser anschauen, werden diese oftmals vorübergehend in einem Cache-Verzeichnis auf der Festplatte abgelegt. Mit dem kostenlosen VideoCacheView 3.09 des Entwicklers NirSoft können Sie diese Videos leichter finden und an einem anderen Ort sichern.Eine Installation des Programms ist nicht notwendig, Sie können es also direkt nach dem Entpacken ausführen. Nach dem Start durchsucht die Freeware automatisch die Cache-Verzeichnisse der installierten Browser. Unterstützt werden neben dem Internet Explorer auch Opera Firefox und Google Chrome . Außerdem wird das temporäre Verzeichnis von Windows gescannt. Nutzer des Internet Explorers 10 beziehungsweise 11 müssen in den erweiterten Optionen zunächst jedoch Ihren Browser auswählen.Alle gefundenen Videos werden anschließend in einer tabellarischen Übersicht aufgeführt. Sofern die Dateien mit einem geeigneten Medienplayer verknüpft sind, können Sie direkt aus dem Cache heraus abgespielt werden. Zusätzlich ist es möglich, die ausgewählten Dateien vom Cache-Verzeichnis in einen anderen Ordner zu kopieren und so langfristig zu sichern. VideoCacheView kann optional so konfiguriert werden, dass auch Bild-Dateien gelistet werden.Standardmäßig zeigt VideoCacheView auch all jene Videodateien an, die nicht vollständig im Cache gespeichert wurden. Diese sind mit dem Hinweis "In Cache = No" gekennzeichnet. In solchen Fällen ist es möglich, die Web-Adresse des Videos zu kopieren und über eine andere Download-Software herunterzuladen. Leider funktioniert dies nicht in allen Fällen.Mit VideoCacheView kommen Sie schnell und einfach an die Videodateien heran, die sich im Cache-Verzeichnis Ihres Browsers befinden. Wer portable Webbrowser benutzt, kann deren Programmpfade auch in den Optionen festlegen.Standardmäßig ist VideoCacheView in englischer Sprache gehalten, auf der offiziellen Website steht jedoch unter anderem eine deutsche Sprachdatei zum Download bereit.