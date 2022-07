Burning Studio Free Download - Gratis Brennprogramm

Werkzeuge zum Brennen, Kopieren und Rippen

Der Ashampoo Burning Studio Free Download bündeltvon CDs, DVDs sowie Blu-ray-Disks in einer einzigen Software.Das kostenlose Programm eignet sich daher etwa dazu, Daten auf einen Rohling zu schreiben oder Backups von Musik und Videos zu erstellen. Hier bieten wir Ashampoo Burning Studio Free in der Version 1.23.9 für Windows an.Ashampoo Burning Studio Free erfordert einen PC mit Windows 7, 8, 10 oder 11 (32-Bit/64-Bit), 2 GB RAM und 250 MB freien Festplattenspeicher. Nach der Installation ist eine kostenlose Aktivierung mit einem Ashampoo-Benutzerkonto erforderlich. Dieses lässt sich direkt aus der Anwendung heraus erstellen.Mit der Freeware lassen sich CD-, DVD- und Blu-ray-Daten-Discs erstellen und bestehende Datenträger aktualisieren, indem Dateien und Ordner hinzugefügt oder entfernt werden können. Ebenso können bestimmte wiederbeschreibbare Disc-Formate, wie beispielsweise BD-RE und CD-RW, gelöscht werden.Unterstützt wird auch dasaus dafür vorbereiteten Ordnern und es können Video-CDs (VCD) und Super-Video-CDs (SVCD) erstellt werden. Mit dabei ist natürlich auch das Erstellen und Brennen von Audio-CDs, die sich im Umkehrschluss auch per Rip-Funktion extrahieren lassen. Außerdem lassen sich Images von Discs und anderen beliebigen Dateien erstellen sowie brennen und auch Backups von Dateien und Ordnern anfertigen, die zudem noch dazu komprimiert und/oder verschlüsselt werden können.Ashampoo Burning Studio Free hat schon alles an Bord, was ein Brennprogramm haben sollte und verfügt dabei noch über eine aufgeräumte und übersichtliche Benutzeroberfläche. Mit dem Ashampoo Burning Studio bietet der Hersteller auch eine im Funktionsumfang größere Software zum Brennen von optischen Datenträgern an, jedoch dürften die meisten Anwender mit der hier zum Download angebotenen kostenlosen Version ausreichend gut beraten sein.Vergleichbare kostenlose Brennprogramme gibt es darüber hinaus beispielsweise mit dem CDBurnerXP oder ImgBurn