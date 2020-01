balenaEtcher - Bootfähige USB-Sticks und SD-Karten erstellen

In drei Schritten zum bootfähigen USB-Stick

Auch für andere Betriebssysteme

Mithilfe des kostenlosen und zugleich quelloffenen balenaEtcher kopieren Sie Image-Dateien, etwa von Betriebssystemen, unkompliziert auf USB-Sticks und SD-Karten. Dank einer be­son­ders übersichtlichen Oberfläche lässt sich das Programm auch von unerfahrenen Nutzern problemlos verwenden. Hier bieten wir Ihnen die aktuelle Version 1.5.71 zum Download an.Um mit balenaEtcher ein Datenträgerabbild auf einen USB-Stick zu "brennen", sind lediglich drei einfache Schritte notwendig: Zunächst wählen Sie die gewünschte Image-Datei aus, wobei diese in den Formaten IMG oder ISO be­ziehungs­weise als komprimierte ZIP-Datei vorliegen kann.Im nächsten Schritt wählen Sie das an­ge­schlos­se­ne Laufwerk oder die Speicherkarte aus. Fest im PC verbaute Festplatten werden dabei ausgeblendet. Dadurch wird verhindert, dass Sie versehentlich ein falsches Laufwerk auswählen und dieses beim Kopiervorgang löschen. Bei Problemen können Sie diese Schutzfunktion jedoch in den Programmeinstellungen auch deaktivieren.Im dritten Schritt starten Sie den Flash-Vorgang. Anschließend überprüft balenaEtcher die kopierten Daten auf Fehler und gibt gegebenenfalls einen Hinweis aus. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass das Image fehlerfrei auf den Datenträger übertragen wurde.Über die Programmeinstellungen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, das Erstellen von Fehlerberichten zu deaktivieren sowie das Auswerfen des Datenträgers und die Datei­überprüfung nach dem Kopiervorgang abzuschalten.Auf der Herstellerseite ist balenaEtcher zudem für Linux sowie MacOS erhältlich. Als Al­ter­na­ti­ven bieten sich zum Beispiel Rufus und WinSetupFromUSB an. Mit YUMI und Universal USB Installer lassen sich hingegen bootfähige USB-Sticks mit mehreren Betriebssystemen gleichzeitig einrichten. Möchten Sie heruntergeladene Image-Dateien auf einen CD- beziehungsweise DVD-Rohling brennen, gelingt dies etwa mit CDBurner XP oder BurnAware