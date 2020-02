SUPER - Konvertierungsprogramm für Video- und Audiodateien

Umwandeln sowie aufnehmen und abspielen

Guter Funktionsumfang mit Wermutstropfen

Mit dem kostenlosen SUPER 2020 (kurz für "Simplified Universal Player Encoder & Recorder") in der aktuellen Build.77-Version lassen sich verschiedene Video- und Audiodateien in andere Formate umwandeln. Auch Aufnahme- und Wiedergabefunktion sind mit an Bord. Unterstützt werden die gängigsten Formate. Außerdem lassen sich anhand von voreingestellten Profilen die passenden Dateien für bestimmte Geräte erstellen, beispielsweise für Smartphones oder Spielekonsolen.Für die Konvertierung in ein anderes Format der jeweiligen Input-Datei bietet SUPER zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die häufig bei Umwandlungen gewünschten Anpassungen der Bitrate oder Auflösung. Passenderweise lassen sich Dateien auch aufnehmen und wiedergeben.Unterstützt werden die Formate 3G2, 3GP, ASF, AVI, DV, FLV, SWF, GXF, MKV, MOV, MP4, MPG, OGG, RM, TS, M2TS, WEBM, WMV, WTV, VCD, SVCD, DVD, AutoMode, DAT to MPG sowie AAC, AC3, AMR, APE, DTS, FLAC, MMF, M4A, MP2, MP3, MPC, OGG, RA, SHN, TAK, TTA, WV, WAV und WMA. Darüber hinaus können auch für die Verwendung mit einem bestimmten Gerät die entsprechenden Dateien erstellt werden, welche als kompatibel bekannt sind - beispielsweise für Android- und iOS-Systeme oder PlayStation und Xbox.Mit SUPER erhält man nicht nur ein kostenfreies, sondern auch recht umfangreiches Konvertierungsprogramm für Video und Audio, das den meisten Ansprüchen hinsichtlich Formaten und Funktionen gerecht wird. Eine Übersicht der Änderungen in der aktuellen Version bieten die Entwickler von eRightSoft auf ihrer offiziellen Webseite.Das Installationsprogramm versucht standardmäßig, zusätzliche, aber eigentlich unerwünschte Software mitzuinstallieren, weswegen die entsprechenden Optionen abgewählt werden sollten. Manche Virenscanner stufen SUPER daher als Schadsoftware ein ( VirusTotal ). Des Weiteren nimmt das Programm selbst regelmäßig Kontakt mit den Servern des Herstellers auf. Eine ebenfalls kostenfreie und im Vergleich zum SUPER-Converter übersichtlicher zu bedienende Alternative gibt es beispielsweise mit XMedia Recode , das zudem ohne aufdringliche Zusatzprogramme bei der Installation daherkommt.