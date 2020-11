Horland Scan2pdf - Dokumente scannen und in PDFs umwandeln

Viele Einstellmöglichkeiten

Horland Scan2pdf 7.0.0.6 ist eine Scanner-Software für WIA- und TWAIN-kompatible Geräte, die unter anderem die direkte PDF-Konvertierung im Zuge des Scans beherrscht. Mit an Bord ist auch eine praktische OCR-Funktion zur Texterkennung.Horland Scan2pdf kann mit Einzugsscannern, Multifeed- und Duplex-Scannern umgehen. Das Programm kann allerdings auch lokal ge­spei­cher­te Bilddateien verarbeiten und unterstützt eine Vielzahl an Formaten. Abgelichtete Dokumente können nachträglich gedreht und sortiert wer­den. Außerdem stehen einige Bild­be­ar­bei­tungs­funktionen wie Farbmarker, Gradation, Bereich freistellen (Crop), eine Weißabgleichs-Pipette und Nachschärfen zur Verfügung.Nützlich ist auch die OCR-Funktionalität, die frei auswählbare Textbereiche erkennt und umwandelt, sodass diese kopiert werden können. Dokumente lassen sich in Stapeln scannen und auf mehrere PDFs verteilen. Exportiert werden kann auch nach Microsoft Word oder an ein E-Mail-Programm. Zu den Einstellungen lassen sich Profile anlegen, um später nicht neu konfigurieren zu müssen.Neben dem automatischen Entfernen von Leerseiten können auch schwarze Ränder beseitigt, die PDFs mit einem Thumbnail versehen sowie Header bearbeitet werden. Auch lassen sich aus den Dateien durchsuchbare Dokumente erstellen (Texterkennung) und nach dem Scan automatisiert eine beliebige Anwendung zur Weiterverarbeitung öffnen oder das erfasste Dokument gleich wieder mit einem Drucker ausgeben.Das Programm ist Shareware und kann 30 Tage lang kostenlos ausprobiert werden. Für eine weitere Nutzung müssen Sie anschließend die Vollversion erwerben.