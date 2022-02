Super Bowl 2022: Chevrolet holt 'Die Sopranos' zurück

Chevrolet dürfte mit seinem Werbespot nicht nur die Herzen von Autoliebhabern, sondern auch die vieler Serienfans höherschlagen lassen haben. Der Autobauer präsentiert hier nämlich seinen vollelektrischen Chevy Silverado in Anlehnung an den Vorspann der Erfolgsserie Die Sopranos, jedoch mit einem kleinen Unterschied zu damals: Jetzt ist es nämlich Jamie-Lynn Sigler, die am Steuer des Chevys sitzt. Sigler hatte in der Serie Tony Sopranos Tochter Meadow gespielt.