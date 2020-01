Super Bowl 2020: Amazon zeigt, wie das Leben ohne Alexa war

Smarte Sprachassistenten nehmen einen immer größeren Teil im Leben vieler Menschen ein - da kann man sich schon mal fragen, was wir eigentlich vor Alexa und Co. gemacht haben. Genau diese Frage stellen sich die Moderatorin Ellen DeGeneres und ihre Frau Portia de Rossi im Werbespot, den Amazon zum diesjährigen Super Bowl veröffentlicht hat. Was folgt, ist ein recht witzige Aneinanderreihung von Szenen, in denen Menschen so schwere Aufgaben wie das Regeln der Zimmertemperatur oder das Versenden von Nachrichten ganz ohne Sprachassistenten bewältigen müssen.