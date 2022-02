Super Bowl 2022: Netflix zeigt seine kommenden Film-Highlights

Netflix möchte seine Abonnenten auch 2022 wieder mit massig neuen Filmen bei Laune halten. Ein paar der Highlights fasst der Streaming-Riese zum Super Bowl in einem Werbespot zusammen. Zu nennen ist hier zunächst das Zeitreisen-Abenteuer The Adam Project mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, welches bereits am 11. März startet. Ein paar weitere potentielle Hits sind Knives Out 2 mit Daniel Craig, der Action-Film Day Shift, die Fantasy-Romanverfilmung The School for Good and Evil oder der Thriller The Gray Man, in dem unter anderem Ryan Gosling und Chris Evans mitspielen.