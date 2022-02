Super Bowl 2022: Kostümierte Ziegen machen für Disney+ Werbung

Der Streaming-Dienst Disney+ hat sich schon längst zu einem ernsten Konkurrenten für Netflix und Amazon Prime Video entwickelt. Den Grund dafür liefert in diesem Video Golden Globe-Gewinnerin Awkwafina: "Disney+ has the Greatest movies and shows Of All Time" - oder eben "All the GOATs". Auch wenn das tierische Wortspiel im Deutschen nicht funktioniert, erwartet uns ein zuckersüßer Rundgang durch die Büros von Disney+, in denen sich jede Menge Ziegen in den Kostümen berühmter Disney- und Marvel-Charaktere tummeln, darunter die Avengers, Loki, Cruella, Woody, Simba oder ein Stormtrooper.