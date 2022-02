Super Bowl 2022: Toyota bringt Jones, Jones und Jones zusammen

Toyota lässt hier gleich mehrere Stars auftreten, die sich eine ganz persönliche Eigenschaft teilen: nämlich ihren Nachnamen. Im Video fahren Schauspieler Tommy Lee Jones, Komikerin Leslie Jones und Schauspielerin Rashida Jones jeweils im eigenen 2022 Toyota Tundra erst durch eine Wüste, bevor sie dem verschneiten Jones Pass folgen. Zuletzt schließt sich dem Trio noch der Sänger Nick Jonas an, dessen Name zumindest ziemlich ähnlich klingt. Im Video ist außerdem noch ein weiterer "Jones" versteckt, denn untermalt wird dieses von Tom Jones' Hit "It's Not Unusual".