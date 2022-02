Super Bowl 2022: Jim Carrey kehrt für Verizon als Cable Guy zurück

Jim Carrey war bereits einmal als Cable Guy zu sehen, die Komödie aus dem Jahr 1996 trug bei uns den Untertitel Die Nervensäge. Der kanadische Komiker, der in den letzten Jahren im Kino eher bis sehr kürzer getreten ist, schlüpft in einem Super Bowl-Spot für den US-Mobilfunker Verizon noch einmal in die Rolle des Cable Guy und kann gar nicht verstehen, warum man heutzutage keine Kabel mehr braucht - und erfährt, dass die Gegenwart mobil und 5G ist.